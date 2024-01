Centre-Est : Le premier service d’hémodialyse du CHR ouvre officiellement ses portes

publicite

Le Centre Hospitalier Régional de Tenkodogo a accueilli son premier service d’hémodialyse le lundi 29 Janvier 2024. C’était au cours d’une cérémonie officielle à Tenkodogo, présidée par le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, accompagné du Gouverneur de la région du Centre-Est, le Colonel Aboudou Karim Lamizana.

Le service d’hémodialyse, bâti au sein du Centre Hospitalier Régional de Tenkodogo, est estimé à plus de 195 millions de francs CFA. Composé d’une grande salle de dialyse et une salle VIP de dialyse, comprenant douze 12 postes d’hémodialyses ayant une capacité d’accueil de soixante (60) patients pour deux (02) séances de dialyses par semaine.

Il dispose également d’une salle de cathéter et de réanimation, une salle de traitement d’eau et un système de traitement double osmose mais aussi une salle de maintenance, un local technique et un bureau pour le personnel.

Ce joyau est entièrement financé par l’Etat burkinabè, selon le ministre de la santé. Il se dit satisfait des travaux réalisés et annonce la construction bientôt d’un service de néphrologie au sein du CHR. Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique n’a pas manqué de remercier leur partenaire SIBIRI Bio Médicale qui, le précise t’il les accompagne toujours avec des matériaux et des technologies de haute qualité et leur disponibilité dans le suivi permanente des unités d’hémodialyses.

Le gouverneur de la région du Centre-Est a fait savoir que les données statistiques militaient en faveur de la construction du bâtiment qui fait office désormais de Centred’Hémodialyse. Selon lui, 70 % des personnes dialysées à Ouagadougou sont des ressortissants de la région du Centre-est. Et de poursuivre que les statistiques du service de néphrologie du CHR de Tenkodogo indique pour 2022-2023, 260 consultations dont 240 personnes atteintes d’insuffisance rénales. Il a donc traduit sa reconnaissance et celle de la population de la région au gouvernement.

Pour le président de l’Association Burkinabè des Dialysés et Insuffisants Rénaux (ABUDIR) le Pr Albert Ouédraogo, cette réalisation va beaucoup soulager les patients qui étaient obligé de se déplacer chaque semaine à Ouagadougou pour des soins. Ils pourront désormais faire l’économie des frais qu’engendrent les déplacements, se réjouit-il.

Quant au Directeur Général du CHR de Tenkodogo tout le monde accès au centre d’Hémodialyse du CHR de Tenkodogo. Selon lui, à ce jour 4 patients sont pris en charge dans le nouveau centre.

Oumou Sana

Correspondante de Burkina 24 à Tenkodogo

