Le Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie en visite au Détachement de Gendarmerie du pont Nakambé

Le lundi 18 mars 2024, le Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie nationale, le Colonel NATAMA Kouagri, s’est rendu au détachement de Gendarmerie du pont Nakambé. Il avait à ses côtés le Commandant de la Première Légion de Gendarmerie, le Lieutenant-Colonel TAGO K.F. Théophile, ainsi que d’autres responsables de la chaine de commandement intermédiaire.

L’objectif de cette visite était pour le CEMGN de constater de visu les conditions de vie et de travail des gendarmes de ce détachement, s’enquérir de leurs préoccupations et surtout les rassurer que le commandement est à pied d’œuvre pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ce fut l’occasion pour le premier responsable de la Gendarmerie de partager un repas fraternel avec ses hommes.

Source : Gendarmerie nationale du Burkina Faso

