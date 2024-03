Burkina Faso : Vers une matérialisation des frontières

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela a présidé la première session ordinaire du conseil des frontières ce jeudi 21 mars 2024 à Ouagadougou. L’objectif de la session est de faire le bilan des actions menées en 2023 et de donner les orientations de l’année 2024 en vue de renforcer la coopération frontalière pour une paix durable.

La suite après cette publicité

Le conseil des frontières a pour objectif principal de contribuer à l’impulsion du développement socio-économique et culturel durable des espaces frontaliers dans un environnement de paix et de sécurité.

Pour cette session, le ministre en charge de l’administration territoriale, Émile Zerbo par ailleurs premier vice-président du conseil des frontières a rappelé que c’était l’occasion pour les participants de revisiter les mécanismes de gestion des frontières, cela dans le but d’anticiper les éventuels questions sur les territoires, mais aussi de contrôler les contours limitrophes du pays.

En d’autre terme, Émile Zerbo a expliqué qu’il sera question de trouver des solutions pour non seulement sécuriser les frontières et les zones frontalières, mais aussi parvenir à l’épanouissement des populations frontalières en collaborant avec les pays frontaliers et en mettant en place dans ces lieux la présence de l’État.

« Aujourd’hui, nous sommes à une étape du bilan. Le bilan pour nous est positif parce que nous suivons tout ce qui se passe à nos frontières, parce qu’aujourd’hui plus que jamais le Burkina Faso doit s’intéresser à ce qui passe au niveau de ses frontières.

Aujourd’hui il faut souligner que nos frontières ne sont pas matérialisées. Il y a un processus de matérialisation de nos frontières qui est en cours avec un certain nombre de pays. Mais aussi il y a à voir au niveau des pays où il y a des contentieux et comment les régler le plus rapidement possible », a-t-il soutenu.

Pour l’atteinte des objectifs escomptés, Emile Zerbo, a exhorté les participants à déceler les orientations et recommandations afin de donner un souffle nouveau à la gestion des frontières.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite