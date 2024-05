Burkina Faso : Une coalition d’OSC vent debout contre le projet Target Malaria

publicite

Alors que Target Malaria travaille sur la deuxième phase de son projet, celle dite du mâle biaisé auto-limitatif qui aboutira à terme à un second lâcher, une coalition composée d’organisations de la société civile assurant la veille citoyenne sur les activités biotechnologiques demande l’arrêt du projet. Au cours d’une conférence de presse ce jeudi 30 mai 2024 à Ouagadougou, elle a exprimé son opposition et appelle le gouvernement burkinabè à prendre ses responsabilités.

Dans l’optique de réduire, voire supprimer la population de moustiques responsables du paludisme au Burkina Faso, le projet Target Malaria avait au terme de la première phase de son projet, procédé le 1er juillet 2019 à un lâcher à petite échelle de moustiques mâles stériles génétiquement modifiés dans le village de Bana (région des Hauts-Bassins), un des sites d’étude du projet.

Puis s’en est suivi la deuxième phase qui est toujours en cours. Cette phase va consister à la production de moustique mâle biaisé auto-limitatif, c’est-à-dire un moustique mâle génétiquement modifié et fertile, qui produit une progéniture à prédominance mâle quand il s’accouple avec des femelles de type sauvage. La modification est transmise à la moitié de la progéniture, cette modification disparaîtra progressivement au bout d’un certain temps. Eh bien, c’est ce type de moustique que Target Malaria va lâcher une fois la deuxième phase achevée.

Cependant, la coalition des OSC assurant la veille citoyenne sur les activités biotechnologiques n’est pas favorable à cette opération. Elle demande même son « arrêt immédiat ». Le premier grief qu’elle retient contre le projet Target Malaria est que du point de vue de la réglementation, les expérimentations menées au Burkina Faso ne sont pas en phase avec la réglementation.

Le porte-parole de la coalition Ali Tapsoba explique que la loi N°064-2012/AN du 20 décembre 2012 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie est prévue pour régir les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) classiques mais non de forçage génétique.

Citant les travaux d’un groupe de chercheurs (Vitale et al 2022, Pollegioni et al. 2023 et TESTBIOTECH 2023), la coalition indique que les caractéristiques de la souche de 2e phase n’étaient pas déterminées correctement avant son importation au Burkina Faso.

Ali Tapsoba rapporte que d’après TESTBIOTECH, en cas de lâcher de cette souche, les conséquences pourraient être dévastatrices tant pour les espèces cibles que non cibles. La coalition rapporte aussi que selon l’OMS (rapport 2022), le principal modèle de forçage génétique du projet Target Malaria basé sur le gène appelé « double sexe » est devenu instable en 2021 suite à l’apparition d’une mutation, ce qui compromet l’efficacité du forçage génétique.

« Au regard de cette méfiance manifestée par des experts avisés sur la question, nous membres de la société civile, assurant la veille sur les activités biotechnologiques, demandons l’arrêt immédiat du projet Target Malaria au Burkina Faso », a martelé le porte-parole de la coalition.

A cet effet, elle lance un appel à l’Agence Nationale de Biosécurité (ANB) à jouer son rôle d’arbitre et au gouvernement de se saisir du dossier et d’arrêter la phase 2 du projet Target Malaria. La coalition qui regroupe plus d’une dizaine d’OSC dit se réserver le droit d’exercer des voies de recours au cas où malgré sa mise en garde, le projet venait à aboutir à un second lâcher.

Pour combattre le paludisme, la coalition propose des solutions dites saines, notamment une bonne politique d’aménagement du territoire, la mise en place d’une bonne politique d’assainissement des cadres de vie impliquant les communautés à la base, la promotion de certaines plantes réputées efficaces comme l’artémesia et la vulgarisation du vaccin mis au point à Nanoro par des chercheurs burkinabè et validé par l’OMS.

