Le Burkina Faso livre sa première cuvée d’officiers d’administration militaire formés localement

Le Burkina Faso a livré sa première cuvée d’officiers d’administration militaire ce jeudi 30 mai 2024 à Ouagadougou. Il s’agit de 9 officiers entièrement formés localement à Ouagadougou.

Autrefois formés à l’extérieur à savoir au Mali, en France, au Maroc ou en Tunisie, c’est la première fois que des officiers d’administration sont formés sur place au Burkina Faso. Des cours théoriques, des sorties d’études à l’ENAREF, à l’Assemblée législative de Transition (ALT), des voyages d’études à Bobo-Dioulasso et à Orodara, des conférences avec la direction générale des impôts et de la douane ont été les différentes activités dispensées à ces officiers burkinabè.

Le directeur des cours, Fabé Adama Traoré, a relevé que cette formation était une première au Burkina Faso. « La première cuvée des officiers d’administration made in Burkina Faso est forte de 9 officiers, tous issus de l’Académie militaire Georges Namoano et deux origines : officiers d’active et officiers issus des rangs. La moyenne d’âge est de 34 ans et le niveau moyen est la licence.

Le stage a duré 6 mois, période pendant laquelle des cours théoriques et pratiques ont été dispensés par des instructeurs très chevronnés militaires et civils. Tous les domaines de l’administration militaire ont été passés en revue. 5 modules ont été enseignés à savoir : administration et gestion des ressources humaines, rémunérations et droits individuels, la gestion comptable et financière, les procédures publiques et l’entrainement physiques militaire et sportif », a-t-il précisé.

Cependant, le Directeur central de l’intendance militaire, Hamed Triandé, a rappelé que c’est à la suite de deux tentatives que finalement cette formation a pu se tenir localement. « Organiser ce cours était une nécessité », a-t-il lancé. Il a relevé que les moyennes étaient comprise entre 13,43/20 et 16,89/20 soit 14, 89/20 comme moyenne de la classe.

Egalement, le Colonel Moussa Diallo, Chef d’Etat-Major Général Adjoint des armées, a salué la tenue de la formation localement. « Cela permet de former des officiers selon nos réalités. J’exhorte d’ailleurs les autres services à emboiter le pas au service de l’intendance militaire afin de réduire notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur », a-t-il suggéré.

S’adressant à la 1ere cuvée des officiers d’administration, « vous devez être fiers d’avoir été formés ici au pays, et rassurez-vous, la qualité de la formation reçue n’est nullement au rabais ».

Sur la même lancée, le ministre en charge de la défense, le Général de brigade Kassoum Coulibaly, a notifié que cette formation endogène permettait de prendre en compte les réalités locales. « Cette formation est la bienvenue, nous ferons en sorte que pour les grandes parties des stages que nous puissions les faire ici au Burkina Faso parce que ça tient compte de nos réalités et de nos vécus quotidiens », a-t-il souligné.

En outre, Korabounga Agourabo, major de la promotion, a montré sa satisfaction d’appartenir à la première promotion. « L’objectif de la formation c’était de donner les aptitudes et des rudement, des connaissances nécessaires à l’exercice de l’officier d’administration dans les forces armées nationales. Avant on pouvait dire que l’on n’était pas qualifié. Mais avec cette spécialisation je suis aguerri », a-t-il laissé entendre. En rappel, la première promotion a effectué sa rentrée le 4 décembre 2023.

