Burkina Faso : C’est parti pour les examens du Brevet d’études du premier cycle session 2024 (BEPC)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Jacques Sosthène Dingara, ministre en charge de l’éducation nationale, en compagnie de Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre d’État, en charge de la communication, a officiellement donné le ton des examens du Brevet d’études du premier cycle session 2024 (BEPC). C’était ce mardi 4 juin 2024 au lycée privé Sainte Anne de Kamboinsé.

La suite après cette publicité

Jacques Sosthène Dingara, ministre en charge de l’éducation nationale, a sacrifié à la tradition du lancement officiel des épreuves de composition, dans le cadre de la tenue du Brevet d’études du premier cycle session 2024 (BEPC 2024). En compagnie de Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre d’État, en charge de la communication, il a saisi l’occasion pour rassurer du début effectif de l’examen sur l’ensemble du territoire national et aussi souhaiter bonne chance aux candidats.

« Dans toutes les régions à l’heure actuelle nous pensons que jusque-là il n’y a pas de difficulté particulière ; la session a commencé, nous souhaitons bonne chance aux candidats. A l’endroit des parents d’élèves, nous voulons juste les inviter davantage à accompagner les élèves », a-t-il indiqué.

La suite après cette publicité

Sur le plan sécuritaire, Jacques Sosthène Dingara a également rassuré de ce que des dispositions ont été prises pour le bon déroulement des épreuves. « En ce qui concerne le dispositif sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises.

Des séances de travail ont été faites avec lesdits départements (…) les dispositifs ont été mis en œuvre », a-t-il déclaré, laissant aussi entendre que « la situation n’est pas aussi criarde plus que l’année dernière étant donné que dans beaucoup de régions les centres sont ouverts…».

Ousséni Dabiré, président du jury Kamboinsin 3, dit accueillir la visite des autorités gouvernementales avec honneur et espère un impact sur les résultats. Dans le même élan il a rassuré à son tour du bon déroulement.

« Tout se passe très bien, et c’est un honneur qu’on ait reçu la visite des ministres. On espère que cet honneur sera une bénédiction pour nos candidats », a-t-il souhaité. Le jury Kamboinsin 3 totalise un effectif de 380 candidats dont 157 filles et 226 garçons.

Phalek PARDEVAN (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite