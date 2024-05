Examens et concours Session 2024 : Une enveloppe financière de 23 milliards de F CFA allouée pour l’organisation

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales a donné les détails des examens et concours scolaires 2024, lors d’un point de presse, ce vendredi 31 mai 2024, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

« L’organisation des examens de la session 2024 a démarré cette année avec la phase des inscriptions qui se sont déroulées entre novembre 2023 et mars 2024 », a rappelé d’entrée le ministre de l’éducation nationale, Jacques Sosthène Dingara.

Jusqu’à ce jour, le patron en charge de l’éducation nationale se réjouit de la bonne organisation de cette phase d’inscription. Et pour ce fait, il a donné les chiffres des inscrits au compte de cette année.

« Les examens de la session de 2024 enregistrent un total de 728 264 candidats inscrits dont 402 602 filles et 325 662 garçons », a-t-il informé, avant de déplorer une baisse des effectifs de 25 342 candidats par rapport à l’année prochaine.

« Au CEP, on enregistre 360 340 candidats inscrits soit 198 364 filles et 161 976 garçons. A la session précédente, on avait enregistré 376 297 candidats soit une baisse de 15 957 candidats sur l’effectif total. Au BEPC, Brevet d’Études du Premier Cycle les candidats sont au nombre de 220 158 candidats dont 130 497 filles et 89 661 garçons.

La suite après cette publicité

Au BEP, on compte 16 573 candidats. Au CAP, ils sont au nombre de 10 426. Au Baccalauréat, l’effectif s’élève à 120 767 candidats soit 57 745 garçons et 63 022 filles. La session de 2023 comptait 137 461 candidats soit une baisse des effectifs de 16 694 candidats par rapport à 2023 », a précisé Jacques Sosthène Dingara.

Pour ce qui est de l’organisation des examens, le chef du département de l’éducation soutient que l’organisation est à sa phase exécutive avec notamment les épreuves physiques et sportives du BEPC, BEP et CAP qui se sont déroulées du 02 au 16 mai dernier. Quant au bac, les épreuves physiques et sportives ont débuté le 21 mai.

Il a noté par ailleurs que plusieurs activités préparatoires ont été réalisées pour garantir le bon déroulement des examens et tous les moyens sont engagés pour relever les défis humains et logistiques avec les garanties de sécurité, de bonne organisation et d’administration des épreuves.

« Des innovations au cœur de la session 2024…. »

Concernant le volet financier, le ministre chargé de l’éducation fait savoir que le budget prévisionnel alloué à la mise en œuvre et à la réussite de ces examens est une enveloppe financière de 23 243 154 000 francs CFA. « CEP : 7 708 856 000 francs CFA. ВЕРС, BEP et CAP : 8 304 580 650 francs CFA. Baccalauréat : 7 229 717 350 francs CFA », a-t-il disséqué.

Tout comme les années précédentes, le ministre de l’éducation a confié que des innovations sont d’actualité, question d’assurer une bonne session des examens et concours 2024.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite