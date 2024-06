Autonomisation des jeunes : Le coup de pouce de l’IGR à une vingtaine de jeunes à Koudougou

publicite

Dans le cadre de son initiative pilote dénommée « Résilience par l’Artisanat », le projet Gouvernance Inclusive pour la Résilience (IGR) a formé une vingtaine de jeunes à Koudougou dans les métiers de coupe-couture, tissage et teinture. Le vendredi 14 juin 2024, les bénéficiaires de la formation ont reçu de la part de l’initiative des équipements afin de débuter leur aventure entrepreneuriale.

Ils sont une vingtaine de jeunes issus de milieux défavorisés dans la Cité du cavalier rouge à bénéficier, pendant une année, une formation pratique et théorique dans les métiers de coupe-couture et de tissage au sein du Centre d’Animation Féminin de Koudougou (CAF). Un rêve devenu réalité grâce à une initiative pilote du projet Initiative Gouvernance Inclusive pour la Résilience (IGR) baptisée « Résilience par l’Artisanat ».

Depuis 2021, en effet, le projet IGR mis en œuvre au Burkina Faso par Creative Associate International, avec l’appui financier de USAID s’emploie à apporter des solutions adaptées et locales aux défis de gouvernance auxquels sont confrontées les communes cibles du projet.

A en croire, le Président de la Délégation Spéciale de Koudougou, représenté par Jean Baptiste Karim Kaboré, « dans un contexte où la menace des groupes extrémistes violents pèse lourdement sur notre société, cette initiative s’avère être une réponse audacieuse et constructive pour prévenir la vulnérabilité des jeunes ».

A travers cette formation couronnée par une dotation de matériels de coupe-couture, de tissage et de matériels de bureau, le chef du projet IGR, Siaka Ouédraogo, y voit un tremplin vers un avenir meilleur pour les bénéficiaires.

« Ce matériel, soigneusement sélectionné pour répondre aux besoins spécifiques de chaque participant, vous permettra de vous insérer dans l’environnement entrepreneurial avec confiance et détermination », a-t-il indiqué non sans encourager les heureux bénéficiaires du jour à continuer d’explorer leur potentiel, à saisir toutes les opportunités qui se présentent à eux et à partager leurs connaissances avec d’autres membres de leur communauté.

« Le début d’une nouvelle aventure… »

De l’avis du représentant des bénéficiaires, Vincent-de-Paul SALO, la formation a été bien plus qu’une simple acquisition de compétences techniques. « Nous avons été guidés avec bienveillance par nos formateurs, qui ont partagé avec nous non seulement leur expertise, mais aussi leur passion pour l’artisanat et leur engagement envers notre réussite », a-t-il apprécié.

« Aujourd’hui nous franchissons une nouvelle étape dans notre parcours. La dotation en matériel que nous recevons marque le début d’une nouvelle aventure, celle de l’entrepreneuriat. Chaque kit soigneusement sélectionné pour répondre à nos besoins spécifiques, représente une opportunité pour nous de mettre en pratique ce que nous avons appris, de créer et d’innover et surtout, de contribuer au développement de nos communautés », a confié le représentant des bénéficiaires.

Tout en reconnaissant que le matériel acquis constitue un énorme coup de pouce pour leur autonomisation, les bénéficiaires ont rassuré de l’utilisation efficiente qui en sera fait.

Du côté de la commune de Koudougou, l’aboutissement de ce projet est reçu avec satisfaction et le représentant du Président de la Délégation spéciale (PDS), Jean Baptiste Karim Kaboré a profité de l’occasion pour remercier l’USAID pour le soutien précieux dont la commune a bénéficié. « Leur engagement envers le développement de notre région a été déterminant dans la réussite de cette initiative », a reconnu Jean Baptiste Karim Kaboré.

Cette activité, faut-il le rappeler, est financée par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) par le biais du projet Gouvernance Inclusive pour la Résilience (IGR), une composante du Programme Résilience Améliorée au Sahel (RISE II) de l’USAID, dans le but de contribuer à l’amélioration de la Gouvernance locale au Burkina Faso.

Mis en œuvre initialement dans quatre régions (Sahel, Nord, Centre Nord et Est), l’IGR a élargi sa portée géographique pour inclure les régions des Hauts-Bassins et des Cascades, et conduit des interventions ponctuelles dans les régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud.

