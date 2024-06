Agence de promotion de l’expertise nationale : Une 3e session ordinaire de l’AG des experts agréés pour renouveler les instances

publicite

La 3e session ordinaire de l’Assemblée générale (AG) des experts agréés de l’Agence de promotion de l’expertise nationale (APEN) a été ouverte ce jeudi 20 juin 2024 à Ouagadougou par le président de l’AG, Noufou Gnampa. A l’ordre du jour, entre autres, l’examen des rapports annuels de gestion de l’Agence et le renouvellement des instances.

La 3e session ordinaire de l’Assemblée générale (AG) des experts agréés de l’Agence de promotion de l’expertise nationale (APEN), des dires de Noufou Gnampa, président de ladite AG, vise plusieurs objectifs.

« La présente AG a pour objectif de permettre aux experts agréés d’examiner les rapports annuels de gestion de l’APEN, de discuter de l’organisation du forum des experts agréés et de renouveler les instances de l’APEN (Conseil d’administration et le président de l’AG) dont les mandats sont arrivés à échéance », a-t-il fait savoir.

Ses textes d’application adoptés en 2013, l’APEN, si l’on en croit Noufou Gnampa, n’a connu un début de fonctionnement effectif qu’en 2021. Ainsi, et malgré les difficultés et un fonctionnement d’environ 3 ans, tous les organes de l’APEN sont fonctionnels et elle a engrangé des résultats fort appréciables, a-t-il fait remarquer.

« De la réception, l’examen et le traitement de 1 540 demandes d’agréments dont 1 166 agréments ont été délivrés à la date du 31 mai 2024 dans divers domaines au profit des sociétés d’expertises et des personnes physiques ; de l’élaboration de la stratégie nationale de développement, promotion et valorisation de l’expertise nationale ; de la création de la base de données des experts agréés ; de la réalisation de la semaine de communication sur l’expertise nationale, etc. », a-t-il cité.

En termes de perspectives, l’APEN, a confié M. Gnampa, entend faire adopter ses statuts, relire les textes la régissant, organiser le forum des experts nationaux… L’APEN, a-t-il par ailleurs rappelé, est l’instrument par excellence pour faire de l’expertise burkinabè une référence dans le monde.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

