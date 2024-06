Fin en apothéose de la 2e édition de la Semaine nationale du sport pour tous

publicite

La 2e édition de la Semaine nationale du sport pour tous (SNST) au Burkina Faso s’est clôturée le samedi 22 juin 2024 par la finale Maracaña football sur terrain réduit. L’équipe du ministère de la communication et de la culture s’est inclinée devant celle du ministère de l’environnement.

Un moment de communion entre des fonctionnaires de deux ministères qui n’ont pas toujours l’habitude de se côtoyer : le ministère de la communication et de la culture et celui de l’environnement. La communion a eu lieu sur le terrain de l’ISSDH en finale de la deuxième édition de la Semaine nationale du sport pour tous.

L’équipe du ministère de la communication et de la culture est la première à ouvrir le score dans la finale de la deuxième édition de la Semaine nationale du sport pour tous sur le terrain de l’ISSDH. Mais, les communicateurs sont rattrapés au score juste avant la pause (1-1). L’équipe de l’environnement accélère en deuxième partie et réussit à désillusionner son adversaire du jour en aggravant par deux fois le score (1-3). Ce sera le score final.

L’adhésion populaire

La semaine du sport pour tous est une initiative du ministère de la jeunesse, des sports et de l’emploi. Son objectif est de mobiliser la population pour la pratique d’activités sportives et physiques.

« Nous avons assisté à des matchs intéressants et nous avons apprécié l’adhésion de la population à cette initiative. Cela constitue un motif de satisfaction pour nous. Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que nos objectifs ont été atteints », assure le secrétaire général du ministère en charge des sports Loé Adama Traoré.

En plus du match de football Maracaña, d’autres activités sportives ont marqué cette édition sous le thème « Contribution du sport et des loisirs au développement et à la croissance économique, à la santé, à la cohésion sociale, à la promotion de la paix et à la résilience des populations face au terrorisme ».

Il s’agit par exemple de la randonnée urbaine de 5 km, une séance d’aérobic au Stade Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou, du volleyball, de la pétanque. Ces compétitions se sont disputées également dans d’autres régions du Burkina Faso.

