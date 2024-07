publicite

Ceci est une déclaration du Mouvement de Réflexion sur les Opportunités de Développement du Burkina Faso (MROD/BF) intitulée « Défis et opportunités : la dynamique démographique en Afrique subsaharienne ».

Chaque année, le 11 juillet est célébré comme la Journée Mondiale de la Population, une occasion de sensibiliser à l’importance des questions démographiques et de se pencher sur les défis de croissance démographique auxquels sont confrontés de nombreux pays en Afrique subsaharienne dont le Burkina Faso. Également, cette journée vise à mettre en lumière l’impact de la croissance démographique sur le développement socio-économique global et à promouvoir des politiques et actions visant à améliorer les conditions de vie des populations.

Ampleur de la croissance démographique au Burkina Faso et en Afrique subsaharienne

L’Afrique subsaharienne est la région du monde avec un taux de croissance démographique le plus élevé en Afrique. Selon les projections des Nations Unies (https://population.un.org/wpp/), la population de cette région pourrait passer de 1,2 milliard en 2020 à 2,1 milliards en 2050. Le Burkina Faso, en particulier, a vu sa population augmenter de manière significative, passant de 11,6 millions en 2000 à environ 21 millions en 2023, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,9%. La croissance démographique en Afrique subsaharienne et au Burkina Faso est l’un des phénomènes les plus significatifs du XXIe siècle.

Les enjeux de la croissance démographique au Burkina Faso et en Afrique subsaharienne

La croissance démographique rapide en Afrique subsaharienne, notamment au Burkina Faso, pose des défis considérables en matière d’éducation, de santé, d’économie et de sécurité.

Enjeux Éducatifs

L’augmentation rapide de la population exerce une pression énorme sur les systèmes éducatifs. Les infrastructures scolaires sont souvent insuffisantes pour accueillir tous les enfants, entraînant des classes surpeuplées et un manque de ressources pédagogiques. Selon les statistiques de l’UNESCO EN 2020, le taux de scolarisation au niveau primaire se fixait à 77,6%, et celui d’achèvement du cycle primaire à 37,1%. Et selon les données de la Banque mondiale, le taux d’alphabétisation des jeunes (15-24 ans) à 57%. Mariam Traoré, enseignante à Ouagadougou, décrit la situation : « Nos classes sont surchargées, avec parfois plus de 70 élèves par classe. Nous manquons de matériel pédagogique, ce qui rend l’enseignement très difficile ».

Enjeux Sanitaires

La croissance démographique exerce également une pression accrue sur les services de santé. Les infrastructures sanitaires doivent être renforcées pour répondre aux besoins croissants d’une population en pleine expansion. Selon le rapport de la Banque Mondiale, le taux de mortalité maternelle donnait un chiffre de 320 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et selon les statistiques de l’Organisation Mondiale de la Santé, il y a une mortalité infantile de 53 décès pour 1 000 naissances vivantes. Ismaël Ouédraogo, un agent de santé des Hauts-Bassins, explique : « L’augmentation de la population accroit la demande de services de santé. Nous sommes constamment débordés, et il est difficile de fournir des soins adéquats à tous».

Enjeux Économiques

La croissance démographique offre des opportunités économiques, notamment grâce à une population jeune qui peut être un moteur de croissance. Toutefois, cela nécessite des investissements dans l’éducation et la formation professionnelle pour maximiser ce potentiel. Malheureusement ceci n’est pas le cas au Burkina Faso, à l’instar des autres pays de l’Afrique subsaharienne. Selon l’Organisation Internationale du Travail, le taux de chômage des jeunes se fixe à 6,5%. Boukary Sawadogo, un jeune de 24 ans, dans la ville de Bobo-Dioulasso raconte : « Sans opportunités d’emploi formel, beaucoup de jeunes se tournent vers des petits boulots informels. Nous avons besoin de formations et de vrais emplois pour construire notre avenir ».

Enjeux Sécuritaires

La croissance démographique, combinée à la pauvreté et au chômage, peut exacerber les tensions et les conflits. La stabilité et la sécurité sont des préoccupations majeures, particulièrement dans les régions touchées par les violences en Afrique subsaharienne. Selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), le nombre de déplacés internes au Burkina Faso se fixe environ à 1,4 million. Adama Kaboré, habitant de la région du Sahel, partage : « La situation sécuritaire est très tendue. Les jeunes sans emploi et sans espoir sont facilement recrutés par des groupes armés. Nous avons besoin de stabilité et de développement pour contrer cela ».

Perspectives d’orientation futures face à la croissance dynamique de la population au Burkina Faso et en Afrique Subsaharienne

La croissance démographique rapide au Burkina Faso et en Afrique Subsaharienne représente un défi majeur, mais aussi une opportunité potentielle pour le développement économique et social de la région. Avec une population jeune et en expansion, les gouvernements et les organisations doivent adopter des stratégies intégrées pour assurer un avenir prospère.

Accroissement de l’Offre Éducative

A ce niveau, il est nécessaire de développer les infrastructures éducatives et de mettre à contribution les plateformes numériques. Infrastructures et qualité de l’éducation : Pour répondre à l’augmentation du nombre d’enfants en âge scolaire, il est crucial de construire et rénover des écoles. Selon l’UNESCO, l’Afrique Subsaharienne doit créer environ 17 millions de nouvelles places scolaires d’ici 2030. Les gouvernements doivent investir dans la formation continue des enseignants pour améliorer la qualité de l’éducation.

Adoption des technologies : L’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les systèmes éducatifs est essentielle. Des initiatives comme les plateformes d’apprentissage en ligne peuvent atteindre les étudiants dans les régions reculées, améliorant ainsi l’accessibilité et la qualité de l’éducation.

Amélioration de l’offre de santé

Des politiques ambitieuses doivent être menées au niveau des infrastructures, de la formation des professionnels de santé et de la couverture de santé universelle.

Infrastructures : La construction de nouveaux centres de santé et la modernisation des établissements existants sont primordiales. L’OMS souligne l’importance d’investir dans des équipements médicaux modernes pour répondre aux besoins croissants de la population.

Formation des professionnels de santé : Il est crucial de former et de retenir le personnel médical. Des programmes de formation continue et des incitations financières peuvent aider à améliorer la qualité des soins de santé.

Couverture santé universelle : Les gouvernements doivent travailler à la couverture santé universelle pour assurer que tous les citoyens aient accès aux soins de santé primaires.

Création d’emplois pour les jeunes

A ce niveau, les efforts doivent se concentrer sur le développement des secteurs économiques clés, l’insertion professionnelle et la promotion de l’entrepreneuriat.

Développement des secteurs clés : Investir dans l’agriculture et les industries manufacturières peut créer des emplois pour les jeunes. Selon la Banque mondiale, l’agriculture reste le secteur dominant en Afrique Subsaharienne, et son développement est essentiel pour l’emploi des jeunes.

Promotion de l’entrepreneuriat : Faciliter l’accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et mettre en place des incubateurs d’entreprises sont des stratégies efficaces. Des programmes de formation et de mentorat peuvent également aider les jeunes à démarrer et à développer leurs entreprises.

Stages et apprentissage : Les partenariats entre les entreprises et les institutions éducatives peuvent offrir des opportunités de stage et d’apprentissage, préparant ainsi les jeunes au marché du travail.

Lutte contre l’insécurité

Le renforcement des capacités des forces de sécurité, l’engagement communautaire, la coopération régionale et internationale sont des leviers importants à actionner dans ce sens.

Le renforcement des capacités des forces de sécurité : La formation et l’équipement des forces de sécurité sont essentiels pour maintenir la stabilité. L’utilisation de la technologie pour prévenir et combattre la criminalité est également cruciale.

Engagement communautaire : Impliquer les communautés locales dans la prévention de l’insécurité et mettre en place des programmes socio-économiques peuvent réduire les facteurs de risque de la criminalité. Les témoignages des leaders communautaires soulignent l’importance de ces initiatives pour renforcer la cohésion sociale.

Coopération régionale et internationale : Les initiatives de sécurité transfrontalière et les partenariats avec des organisations internationales sont nécessaires pour gérer les problèmes de sécurité complexes. La collaboration avec des partenaires internationaux peut apporter un soutien technique et financier crucial.

En conclusion, la croissance démographique au Burkina Faso et en Afrique subsaharienne est un défi complexe mais aussi une opportunité unique pour le développement. Des investissements stratégiques dans l’éducation, la santé, l’économie et la sécurité sont essentiels pour transformer cette dynamique en un atout pour l’avenir. En s’attaquant à ces défis de manière intégrée et proactive, la région peut réaliser son potentiel et offrir une meilleure qualité de vie à ses populations.

Mouvement de Réflexion sur les Opportunités de Développement du Burkina Faso.

