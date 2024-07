SITARAIL : SIMPLICE ESSOH EST LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

publicite

Depuis le 24 juillet 2024, Simplice ESSOH, précédemment Directeur Central Développement, est le nouveau Directeur Général de SITARAIL, filiale ferroviaire d’AGL (Africa Global Logistics) qui fait partie du groupe italo-suisse MSC et opère la ligne de chemin de fer, Abidjan – Ouagadougou – Kaya, a annoncé l’entreprise dans un communiqué. Il remplace à ce poste Quentin GERARD, appelé à d’autres fonctions au sein d’AGL.

Ingénieur des Travaux publics, Simplice ESSOH est titulaire d’un DESS en Management de l’IAE Paris – Sorbonne Panthéon, d’un diplôme en suivi et évaluation de projet du CEFEB (AFD) et du Certificate of Program for Management Development (PMD) de MDE Business School d’Abidjan et IESE Business School de Barcelone. Il débute sa carrière en 1994, en tant que Chargé d’études Transport à la Direction et Contrôle des Grands Travaux (Ex DCGTx), actuel BNETD en Côte d’Ivoire.

Il rejoint SITARAIL en 2000, en tant que Responsable du trafic hydrocarbures par rail, puis occupe graduellement les fonctions de Chef du PCCC (Poste de Commandement de Coordination et de Contrôle) de 2001 à 2003, Directeur du Transport adjoint de 2003 à 2007 à Bobo Dioulasso, Directeur commercial de 2007 à 2011, Directeur du Transport de 2011 à 2016 et Directeur central en charge de l’Exploitation à partir 2016. En 2022, il est promu Directeur Central Développement. A ce poste stratégique, il a piloté l’élaboration du programme de renaissance du réseau et la mobilisation de partenaires techniques et financiers pour le financement dudit programme.

« C’est avec un sentiment de fierté que j’accueille cette nomination. J’exprime ma profonde reconnaissance au Conseil d’Administration et au TOP management du groupe AGL, avec à sa tête le Président Philippe LABONNE. Je salue également mon prédécesseur, Quentin GERARD pour le travail abattu durant ces sept dernières années à la tête de notre belle entreprise. Je mesure l’importance de la responsabilité qui est désormais la mienne, mais aussi les enjeux et attentes de nos partenaires étatiques, du personnel, de nos clients et des populations de nos deux pays. Je m’engage donc à travailler avec l’ensemble de nos parties prenantes, à la réussite de cette mission. », a indiqué Simplice ESSOH.

« J’adresse mes vives félicitations à Simplice pour sa nomination. Au regard de son parcours professionnel de près d’un quart de siècle au sein de SITARAIL à plusieurs postes de responsabilité, et de sa parfaite connaissance de l’activité ferroviaire en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, je suis convaincue qu’il réussira sa mission à la tête de SITARAIL. », a déclaré Asta-Rosa CISSÉ, Directrice Régionale d’AGL Côte d’Ivoire – Burkina Faso.

Quentin GERARD, Directeur Général sortant, a été, quant à lui, promu au sein de la Direction régionale d’AGL, où il aura en charge la gestion les grands projets du groupe en Côte d’Ivoire. Arrivé à la tête de l’entreprise ferroviaire en août 2017, il a su insuffler une nouvelle dynamique organisationnelle et opérationnelle aux équipes, permettant ainsi à SITARAIL de renouer avec le record du million de tonnes de marchandises transportées en 2019, après celui de 2001.

A propos de SITARAIL

SITARAIL (Société internationale de transport africain par rail) est la filiale ferroviaire d’AGL (Africa Global Logistics) qui opère, depuis août 1995, le chemin de fer reliant Abidjan (Côte d’Ivoire) et Ouagadougou (Burkina Faso). Elle transporte en moyenne 1 000 000 de tonnes de fret chaque année. Avant l’apparition de la COVID-19, l’entreprise transportait annuellement 200 000 voyageurs. SITARAIL emploie environ 1 500 collaborateurs directs et génère 3 000 emplois indirects via des sociétés sous-traitantes. Elle constitue, grâce à son activité et à ses actions en faveur de la santé, de l’éducation et de l’environnement, un vecteur essentiel de développement socio-économique et d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.

