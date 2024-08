17e édition du SIAO : Le comité d’organisation et l’ONTB mutualisent leurs forces

Le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) et l’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB) ont procédé à la signature d’une convention ce mardi 27 août 2024 à Ouagadougou. Cette convention vise à faire la promotion du tourisme au Burkina Faso.

Dans le but de faire du tourisme, un facteur de promotion de l’artisanat au Burkina Faso, l’Office National du Tourisme du Burkina (ONTB) et le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) ont signé une convention. Cette convention concerne, entre autres, l’utilisation des infrastructures du SIAO par l’ONTB, la promotion du tourisme et de l’artisanat par les deux parties.

Selon la Directrice générale du SIAO, Mariam Traore/Ouédraogo, l’artisanat sert de levier pour le développement du tourisme. « Cette convention vise à promouvoir le tourisme dans le cadre des éditions du SIAO.

Les produits de l’artisanat servent de levier pour promouvoir le tourisme et en retour, le salon à lui-même constitue une manifestation qui permet également de contribuer à la promotion du tourisme. Et nous avons sceller ce partenariat pour que l’ONTB puisse nous accompagner et exploiter les produits de l’artisanat », a-t-elle expliqué.

Pour Sulaiman Kagoné, directeur général de l’ONTB, cette convention va permettre aux deux structures de renforcer leurs synergies afin d’obtenir de résultats probants dans le domaine de l’artisanat et du tourisme au Burkina Faso.

« Le SIAO et l’ONTB travaillent ensemble depuis une vingtaine d’années et aujourd’hui c’est avec fierté que nous scellons ce partenariat à travers une convention. Dans cette convention nous avons voulu renforcer nos liens, notre synergie pour obtenir des résultats probants. Le SIAO est une tribune et c’est l’occasion pour l’ONTB de pouvoir présenter le Burkina Faso aux festivaliers », a-t-il exprimé

En rappel, la 17e édition du SIAO se tient du 25 octobre au 03 novembre 2024 à Ouagadougou sous le thème « Artisanat africain : entrepreneuriat des jeunes et autonomisation » dont 350 000 visiteurs sont entendus.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

