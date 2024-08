Communiqué : Nestlé NIDO récompense les meilleurs écoliers et enseignants du primaire des 13 régions du Burkina Faso

publicite

Partenaire de l’éducation au Burkina Faso depuis plusieurs années, Nestlé Burkina à travers sa marque NIDO, a offert plusieurs bourses d’excellence aux meilleurs élèves et des prix aux enseignants des 13 régions du pays.

Cette reconnaissance intervient à l’occasion de la Journée Nationale de l’Excellence Scolaire qui s’est tenue ce vendredi 23 août 2024 à Ouagadougou, sous la haute autorité du Président de la République du Burkina Faso.

Lors de la cérémonie de célébration des meilleurs écoliers et enseignants, Nestlé Burkina a annoncé un chèque de 100 000 FCFA à chacun des meilleurs élèves du primaire, ainsi que six mois de petit-déjeuner NIDO, et des kits pour la rentrée scolaire. En plus de ces prix, l’entreprise récompensera les meilleurs enseignants du primaire en leur offrant des kits de produits.

Au travers de cette initiative, Nestlé réaffirme son engagement en faveur de l’éducation de qualité au Burkina Faso. Depuis 2021, NIDO offre chaque année de bourses d’excellence aux écoliers de Ouagadougou. Cette année la remise de ces bourses au niveau national traduit la volonté de Nestlé de renforcer son action en faveur d’une meilleure éducation.

‘’Contribuer à un meilleur accès à l’éducation est une responsabilité commune. Chacun doit s’engager auprès des acteurs de l’éducation. Les enfants symbolisent l’espoir, ils sont l’avenir de cette nation. Les aider à mieux grandir est essentiel pour nous. Nous continuerons naturellement à promouvoir une éducation de qualité au Burkina Faso ’’, a indiqué le Directeur Général de Nestlé Burkina, Sidiki Diawara.

Les heureux récipiendaires et leurs parents ont exprimé avec enthousiasme leur gratitude envers Nestlé Burkina et sa marque NIDO. Ils ont assuré que ces récompenses les encourageront à redoubler d’efforts pour maintenir leur niveau d’excellence à l’école. Kevin Zaongo, fait partie des meilleurs élèves de la région du Centre-Est. Il a obtenu une moyenne de 09,76/10 au Certificat d’Études Primaires (CEP). En tant que récipiendaire, il s’engage à persévérer dans ses efforts pour maintenir ce niveau d’excellence. « Je suis très heureux d’avoir reçu ce prix. Cela va m’aider à continuer à travailler dur et à revenir encore l’année prochaine. Je remercie Nestlé Burkina pour cela », a-t-il affirmé.

En plus de ces bourses d’excellence scolaire, plusieurs parents d’élèves pourront bientôt bénéficier de nouvelles bourses et des kits à l’occasion de la campagne rentrée scolaire que NIDO s’apprête à lancer.

Pour rappel, Nestlé a déjà offert des vélos, kits et matériels scolaires aux parents lors de la rentrée scolaire précédente. Aussi, la marque à récemment porté à 700, le nombre de tables bancs écologiques qu’elle a offerte au ministère de l’éducation nationale. De même, chaque année, plus 5000 parents d’élèves bénéficient des formations sur la bonne nutrition que la compagnie offre.

Nestlé Burkina Faso, filiale du groupe Nestlé, est présente au Burkina Faso depuis 2009. Elle contribue à créer de la valeur ajoutée pour les consommateurs et les communautés à travers ses différents produits et services. Nestlé croit en la force d’une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous, aujourd’hui et pour les générations futures.

