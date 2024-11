Communiqué : APPEL A PROJETS POUR LE FINANCEMENT DES SOUS-PROJETS DES MOYENNES ENTREPRISES PAR LE PROJET DE GESTION DURABLE DES PAYSAGES COMMUNAUX POUR LA REDD+ (PGPC/REDD+) AU BURKINA FASO

Activités éligibles

· Activités visant le développement d’entreprises dans les trois maillons (production, transformation et commercialisation) des chaînes de valeur prioritaires ciblées par le PGPC/REDD+ : Karité, Néré, baobab, et moringa · Activités œuvrant dans la promotion des pratiques et des technologies sobres en carbone ; · Activités qui contribuent à la conservation et la restauration des ressources forestières ou naturelles dans les paysages communaux. · Activités de recherche et de positionnement dans de nouveaux marchés. · Activités d’innovation dans les chaines de valeur et de transformation numérique et technologique. · Activités contribuant à l’égalité de genre dans la mise en œuvre et le partage des bénéfices ;