Tour international cycliste du Burundi 2024 : Les Étalons dames de retour avec le maillot jaune

Les Étalons cyclistes dames, après un brillant parcours au tour international du Burundi sont de retour au bercail. Les filles de Saïdou Sanfo ont été accueillies ce mardi 19 novembre 2024, à l’aéroport international de Ouagadougou en triomphe, après avoir remporté le maillot jaune de cette édition.

Le drapeau du Burkina Faso a flotté à Bujumbura à travers la 4e édition du Tour féminin du Burundi 2024. Lamoussa Zoungrana de l’équipe nationale féminine de cyclisme a inscrit son nom et celui du pays sur ce tour majeur.

Pour cette reconnaissance, l’équipe a bénéficié d’un accueil chaleureux à l’aéroport international de Ouagadougou à leur retour, ce mardi 19 novembre 2024.

8 équipes issues de 7 pays soit 37 coureurs ont pris part à cette édition. A sa fin, c’est bien le pays des Hommes intègres qui s’est offert la part du lion. C’est donc une immense joie qui s’est emparée du ministère en charge des sports Roland Somda à leur accueil.

Selon ses propos, cette présence, avec plusieurs autres de ses homologues est une façon pour le gouvernement de traduire la reconnaissance à cette équipe pour avoir fait flotter le drapeau hors des contrées.

« Une fois de plus notre patrie est honorée. L’autre moitié a cru et l’a réalisé. Il était de bon ton que nous puissions venir leur réserver un accueil à la hauteur, pour d’abord les féliciter, leur apporter les félicitations et celles des plus hautes autorités.

Partout où on se présente c’est pour la patrie. Partout où nous sommes nous devons être animés par la rage de vaincre. C’est tout le sens ici de notre présence», a dit le ministre avant de promettre l’accompagnement de son département.

Grâce à un avantage de 24 secondes sur la Kényane Mini-cassette et 54 secondes sur la Béninoise Hermionne Ahouissou, Fadilatou Lamoussa Zoungrana est celle qui a remporté la 4e édition du Tour cycliste international. A l’écouter, cette victoire a été possible grâce au soutien de ses coéquipières.

« Quand on partait à ce tour nous n’avions que le maillot jaune dans la tête et grâce à Dieu c’est fait. La première étape c’était la course contre la montre et on l’a remporté.

A la deuxième j’ai fait une chute mais j’ai pu rattraper et Awa a été première. Je suis content parce que main dans la main et avec patriotisme on a pû ramener ce maillot», s’est réjoui le maillot jaune de l’édition.

Le tour s’est tenu en 5 étapes et un grand prix qui est aussi revenu au Burkina Faso. Le parcours étaient toujours en moins de 100 km. Ce sont des étapes qui ont été préparées depuis un certain moment, selon le coach Saïdou Sanfo.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

