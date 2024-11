Le Général Assimi Goïta accorde une audience aux ministres en charge de la sécurité de l’AES

publicite

Le vendredi 22 novembre 2024, Son Excellence le Général d’armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition du Mali et de la Confédération des États du Sahel (AES), a reçu en audience les ministres en charge de la Sécurité des trois pays membres de la Confédération. Cette rencontre marque une étape décisive dans l’harmonisation des documents de voyage et d’identité au sein de l’espace AES.

À l’issue de l’audience, le Général de Brigade Mohamed TOUMBA, Ministre d’État et Ministre de l’Intérieur du Niger, a présenté les objectifs et les avancées de cette initiative. Accompagné de ses homologues Mahamadou SANA, Commissaire divisionnaire de Police et Ministre de la Sécurité du Burkina Faso, et du Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE, Ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, il a précisé que les travaux des experts, débutés en octobre, ont permis de valider des documents clés destinés à faciliter la circulation des populations dans l’espace AES.

« Nous avons travaillé dans une bonne ambiance et validé des documents qui seront soumis à l’appréciation de nos dirigeants », a déclaré le ministre nigérien. Ces documents harmonisés visent à simplifier les démarches administratives, à encourager l’intégration économique et à répondre aux attentes des populations des trois pays.

Le Président Assimi GOÏTA a insisté sur l’importance de rendre ces nouveaux documents accessibles à la population dans les meilleurs délais. Le passeport en cours d’utilisation au Burkina Faso sera retenu comme modèle pour les trois pays, tandis que la carte biométrique nationale du Mali sera adoptée comme modèle pour l’ensemble de l’espace AES.

Ce projet s’inscrit dans un plan d’action ambitieux qui devrait être déployé d’ici 2025, ouvrant la voie à une mobilité accrue et à une meilleure intégration régionale.

Les ministres présents ont salué l’engagement des experts de l’AES, dont les efforts permettent de poser les bases d’une coopération renforcée. Le Président de la Transition a exhorté les ministres à maintenir le cap et à s’assurer que les nouveaux documents deviennent une réalité tangible pour les populations de l’espace AES.

Source : Présidence du Mali

