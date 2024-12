Burkina Faso : Des boutiques fermées pour non-respect des prix de vente des produits

publicite

Sous les directives du Ministre Serge Gnaniodem PODA, des mesures rigoureuses ont été instaurées pour assurer la protection des consommateurs. Plusieurs magasins et boutiques ont été fermés pour des infractions liées à la diminution des quantités ou à des augmentations injustifiées de prix, le mercredi 4 décembre 2024. Des camions ont également été scellés.

Ces actions visent à combattre les pratiques commerciales déloyales et à garantir le respect des normes et réglementations en vigueur. Les contrôles menés par la Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) sont cruciaux pour maintenir la transparence et l’équité sur le marché burkinabè.

Les opérations de la Brigade se poursuivent tous les jours et elle met en garde tout contrevenant qui s’adonnerait à des pratiques illicites pour tromper les consommateurs.

Serge Gnaniodem PODA invite à signaler toute pratique indélicate des commerçants véreux et à appeler aux numéros verts suivants : 80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86.

Source : SCRP/BMCRF

