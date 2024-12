Ouagadougou : La Police Nationale met aux arrêts deux présumés malfrats

publicite

En octobre dernier, le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°05 de la ville de Ouagadougou (ex Bogodogo) était saisi par les responsables de l’Agence Nationale de la Promotion des Techniques de l’Information et de la Communication (ANPTIC) pour une affaire de vol de deux caméras de service dont la valeur est estimée à plus de huit millions FCFA.

Dès l’ouverture de l’enquête, les enquêteurs ont rapidement, dans leurs investigations, retrouvé un principal suspect, un agent dudit service qui, après avoir été interpellé, a nié en bloc les faits qui lui étaient reprochés.

Mais face à l’abnégation des investigateurs qui étaient déterminés à retrouver le véritable coupable, et avec le concours de la Brigade Centrale de Lutte contre la Cybercriminalité (BCLCC) et la franche collaboration des citoyens, l’agent fautif a de nouveau été interpellé. Ayant été confronté aux faits avec des preuves scientifiques irréfutables, celui-ci a fini par reconnaitre sa culpabilité.

Il ressort qu’il a profité d’une période d’intérim qu’il assurait pour soustraire les deux caméras qu’il a postées sur le réseau social Facebook via un compte fictif pour attirer d’éventuels clients. C’est ainsi qu’il trouvera un preneur qui va acheter les deux caméras à 300.000 FCFA l’unité et va les revendre à 3.500.000 FCFA via le même canal Facebook.

Il est à noter que, fort heureusement, les enquêteurs ont réussi à saisir les deux caméras et du numéraire au cours de l’interpellation des deux malfrats.

La Police Nationale réitère ses remerciements aux citoyens qui ont permis d’atteindre ce résultat. Elle tient à attirer l’attention des responsables des services publics sur la nécessité permanente d’un contrôle interne accru se rapportant sur les biens de l’Etat mis à leur disposition pour l’accomplissement du service public.

Par ailleurs, elle exhorte toujours les populations à la vigilance et à dénoncer les cas suspects aux forces de sécurité via les numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale

