Rayonnements non ionisants : Etat des lieux et enjeux pour la santé publique au cours d’un atelier

Face aux réticences de la population vis-à-vis de l’implantation de pylônes, l’Association Burkinabè des Consommateurs des Services de Communication Electronique (ABCE) a organisé en partenariat avec l’Autorité de Régulation des Consommateurs Electroniques et des Postes (ARCEP) un atelier de sensibilisation les 27 et 28 décembre 2024 à Ziniaré. Les participants ont été informés des dernières connaissances scientifiques concernant les rayonnements non ionisants émis par les antennes GSM et leurs potentiels effets sur la santé.

De nombreuses personnes craignent que l’installation de pylônes à proximité des habitations ne soit source de problèmes de santé, évoquant notamment des risques de cancer. Cependant, les avis des spécialistes sur ce sujet sont-ils unanimes ?

Cette interrogation a fait l’objet d’un atelier regroupant des associations des consommateurs, et des professionnels de médias, les 27 et 28 décembre 2024, à Ziniaré.

D’entrée Mohamadi Kabré, contrôleur technique à la direction technique de l’ARCEP a donné des éclaircissements sur la définition des antennes GSM. « Quand on parle d’antenne GSM, il faut se dire qu’il y a trois éléments essentiels. La ferraille, trois antennes qui sont de façon longitudinale de couleurs blanches, et en bas du sol, il y a des équipements appelés des BTS qui sont des éléments actifs », a-t-il renseigné.

Pour ce qui est des risques liés à la proximité des antennes et des habitations, Mohamadi Kabré s’est voulu rassurant. « Le choix de l’implantation d’une antenne dépend de l’ingénierie que l’operateur s’est fixée. Deuxièmement, ça peut répondre aux questions de qualité de services exigée par l’ARCEP que les opérateurs vont choisir maintenant les lieux pour implanter ces antennes. Une fois que ces antennes sont implantées, l’ARCEP va contrôler ces rayonnements »

De façon précise, il a laissé entendre que ces antennes sont fixées à une hauteur de 25 mètres, et au fur et à mesure que l’émission avance, il s’affaiblit.

« Donc, d’ici qu’il arrive aux riverains, le signal est totalement affaiblit, donc il ne peut pas avoir d’impact sur la santé des riverains, n’en parlons pas de ceux qui sont encore plus loin », a clarifié le contrôleur technique à l’ARCEP.

Néanmoins, « il est recommandé de maintenir une distance raisonnable par rapport aux antennes lorsque cela est possible et de limiter l’exposition globale aux rayonnements en réduisant l’utilisation des appareils électroniques sans fil », sont des mesures de précautions relevées.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

