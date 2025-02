Lutte contre la contrebande : Saisie de 200 Cartons de Vody à Ouagadougou

publicite

La Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF), en collaboration avec la Police Nationale, a réalisé une saisie importante d’alcool prohibé dans le quartier Dapoya. Plus de 200 cartons de boissons Vody ont été confisqués, et le magasin concerné a été immédiatement scellé.

La suite après cette publicité

Cette opération démontre l’engagement des autorités dans la lutte contre la commercialisation de produits interdits, une priorité essentielle pour protéger la santé publique et garantir un marché équitable.

La boisson Vody est interdite depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté n° 2014-00286 du 24 juin 2024, qui en prohibe la production, la vente et la détention. Ce texte législatif vise à protéger les consommateurs contre les produits jugés dangereux.

Cet incident souligne l’importance de la vigilance et de la coopération entre les différents acteurs de la société pour contrer la contrebande et assurer un environnement commercial équitable.

Les autorités rappellent que la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs reste une priorité. Elles encouragent également la population à signaler toute activité suspecte aux numéros verts suivants : 80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86

Source : SCRP/ BMCRF

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite