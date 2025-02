Burkina Faso : L’entraîneur adjoint de l’AS ECO décédé dans un grave accident de la route

publicite

L’entraîneur adjoint de l’Association sportive expérience club de Ouahigouya (AS ECO) a subi un accident alors que son club (deuxième division) revenait d’une rencontre de football. Malheureusement, l’entraîneur adjoint de cette équipe a péri dans l’accident. La Fédération burkinabè de football (FBF) confirme l’information dans un communiqué.

Cet accident a eu lieu le dimanche 9 février 2025 dans la commune de Rogo entre Gourcy et Ouahigouya. L’équipe revenait d’un match des 64e de finale de la Coupe du Faso disputé à Koudougou.

« Malheureusement, nous avons le regret d’annoncer que le coach adjoint de l’équipe, Mahamadi Gansonré dit Ambassadeur, n’a pas survécu à ce terrible accident. Seize blessés dont deux graves (un gardien et un défenseur central) ont été évacués d’urgence au Centre Hospitalier régional (CHR) de Ouahigouya. Cet accident tragique plonge toute la famille du football burkinabè dans la détresse », mentionne le communiqué de la FBF signé du président de la FBF, Oumarou Sawadogo.

Ce dernier a, au nom du comité exécutif de al FBF et du monde du sport exprimé « ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble du club AS ECO ». Il a aussi eu une pensée envers les blessés à qui il souhaite « prompt rétablissement ».

L’AS ECO est une équipe fondée par Noufou Ouédraogo, ancien président et président d’honneur de l’Union nationale des supporters des Etalons (UNSE).

