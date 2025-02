Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso : De nouveaux types de missiles prouvent leur efficacité sur le terrain

publicite

L’armée burkinabè a mené cette semaine une série d’offensives, marquées par le déploiement de nouveaux missiles particulièrement dévastateurs contre des colonnes de terroristes dans la région du Centre-Nord, a appris l’AIB.

La suite après cette publicité

Le 4 février 2025, grâce à des opérations de renseignement, une importante colonne de terroristes a été repérée aux environs de 21 heures dans la localité de Taffogo, au nord de Tougouri, en direction de la RN3. Une opération aéroterrestre a été immédiatement mise en œuvre.

À minuit trente, un missile fraîchement réceptionné a été largué avec précision au cœur du dispositif ennemi, causant de lourdes pertes. Peu après, un commando des Forces spéciales héliporté a sécurisé les lieux et confirmé l’étendue des dégâts. Les cadavres ennemis témoignent de l’efficacité de cette frappe.

L’observation aérienne a permis de détecter le 8 février sous des bois, des criminels rescapés à Wanbsouya. Une frappe ciblée a permis de les neutraliser. Les Forces spéciales ont ensuite ratissé la zone et récupéré du matériel encore utilisable. Une opération similaire avait été menée dans la région de Nagaré (Est). Le 3 février, une colonne de terroristes avait été minutieusement suivie jusqu’à une position sous des arbres.

Le 4 février, au petit matin, une frappe de missile a pulvérisé leur position, tandis que des unités terrestres engageaient les rescapés dans de violents combats. Les vecteurs aériens ont multiplié les frappes pour achever les malfaiteurs en débâcle. Les opérations terrestres et aériennes se sont poursuivies sur d’autres fronts.

Le 3 février, une opération conjointe des forces de défense et de sécurité dans la zone de Bane, à la lisière de la forêt, a permis de neutraliser des guetteurs ennemis et d’appréhender un adolescent terroriste armé. Le 6 février, une action offensive dans la zone de Madouba, dans la Boucle du Mouhoun, a conduit à la neutralisation de plusieurs criminels et à la récupération d’un arsenal militaire.

Deux jours plus tard, le 8 février, une tentative d’incursion à Sono, toujours dans la Boucle du Mouhoun, a été vigoureusement repoussée. Les assaillants, en déroute, ont abandonné leurs cadavres et du matériel militaire. Ces différentes opérations témoignent de l’engagement et la détermination des Forces combattantes pour recouvrir l’intégrité territoriale du pays.

Source : Agence d’Information du Burkina (AIB)

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite