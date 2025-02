Boucle du Mouhoun : Le BIR 10 et les VDP communaux neutralisent une dizaine de terroristes

publicite

Le 10e Bataillon d’intervention rapide (BIR 10), basé à Dédougou et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) communaux de Sono ont vigoureusement repoussé une attaque le samedi 8 février 2025, à Sono, dans la province de la Kossi. L’opération a infligé de lourdes pertes aux assaillants et permis la récupération d’armes, de motos ainsi que de matériel mécanique et de couchage.

La suite après cette publicité

Le village de Sono a été pris pour cible par des groupes armés terroristes. En riposte, les éléments du BIR 10 et les VDP communaux sont rapidement intervenus pour repousser l’attaque. Grâce à leur bravoure et leur professionnalisme, une dizaine de terroristes ont été neutralisés, et du matériel encore utilisable a été récupéré, selon un bilan communiqué à l’AIB.

Le butin saisi comprend notamment quatre motos, un fusil AK-47, des chargeurs d’AK-47, une roquette, un poste radio TYT, un téléphone, ainsi que du matériel de couchage et de mécanique. Les opérations se poursuivent pour sécuriser la zone et éliminer toute présence hostile.

En rappel, fin janvier 2025, le BIR 10 avait brillamment conduit un convoi de ravitaillement vers cette commune. Sur place, il avait également mené des actions civilo-militaires en faveur des populations, notamment dans le domaine de la santé.

Source : Agence d’Information du Burkina (AIB)

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite