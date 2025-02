Alerte BCLCC : Une campagne de phishing cible des utilisateurs de WhatsApp

publicite

Depuis quelque temps, de faux messages circulent massivement sur les réseaux sociaux notamment sur WhatsApp. Ces messages frauduleux, envoyés par des cybercriminels, prétendent provenir du « Centre d’assistance de Facebook » et visent à voler vos données personnelles, professionnelles et bancaires.

Ces messages prétendent que votre compte ou page Facebook, associé (e) à votre numéro WhatsApp, fait l’objet de multiples plaintes pour violation des standards et politiques de la communauté. Ils menacent de le désactiver définitivement dans les 24 heures et vous invitent à cliquer sur un lien frauduleux pour « éviter la désactivation ».

La BCLCC informe les internautes qu’il s’agit d’une campagne de phishing orchestrée par un groupe de hackers à des fins malveillantes. Elle vous recommande de : ne pas répondre à ces messages; ne pas cliquer sur les liens suspects; signaler et bloquer l’expéditeur au réseau social concerné; d’activer l’authentification à deux facteurs pour renforcer la sécurité de votre compte.

PARTAGEZ CETTE ALERTE pour protéger vos proches de ce vol de données sensibles par hameçonnage. SIGNALER tout acte du genre sur la plateforme “Alerte-BCLCC” accessible via l’adresse alerte.bclcc.gov.bf et sur le Playstore, AppGallery de HUAWEI et iOS de Apple Store.

Source : BCLCC

