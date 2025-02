Industrialisation : Le Président du Faso inaugure une minoterie à Saaba

publicite

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a procédé ce jeudi matin, 20 février 2025, à l’inauguration d’une minoterie, située à Gampéla dans la commune de Saaba, région du Centre.

Transformer les productions locales pour impulser le développement industriel, est une vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ qui se concrétise à travers la politique d’industrialisation engagée par le gouvernement. Moulin Double Star (M2S), la nouvelle minoterie spécialisée dans la production de farine de blé, s’inscrit dans cette dynamique.

Par sa présence à la cérémonie d’inauguration, le Président du Faso entend soutenir cette initiative privée et encourager le promoteur dans la transformation des matières premières au Burkina Faso.

« Nous venons encourager le promoteur certes, mais à travers lui inviter les Burkinabè qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d’industrialiser le pays à se lancer dans la dynamique », indique le Capitaine Ibrahim TRAORÉ qui appelle les Burkinabè de l’extérieur à investir dans leur pays.

Le promoteur a « décidé de se lancer dans la construction de cette usine, nous l’avons encouragé et accompagné, et aujourd’hui c’est une réalité », souligne le Président du Faso. Il l’invite à s’investir dans la culture du blé et à accompagner les producteurs pour pouvoir répondre à la demande de l’usine en matière première.

Moulin Double Star, dont la construction a coûté 15 milliards FCFA, a une capacité de production de 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son par jour et va générer près de 300 emplois directs et plus de 10 000 emplois saisonniers.

« C’est dans la volonté de répondre à l’appel du Gouvernement pour une transformation locale plus accrue de nos matières premières réduisant ainsi notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur, que notre société a lancé la réalisation d’un complexe industriel, spécialisé dans la production et la commercialisation de la farine de blé et produits dérivés », soutient le promoteur de cette usine, El Hadj Souleymane ZIDNABA, président du conseil d’administration du groupe ZIDNABA.

Le promoteur, El Hadj Souleymane ZIDNABA, jadis importateur de farine de blé, dit avoir compris la vision du gouvernement qui est de réduire les importations en allant vers la transformation.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

