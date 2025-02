Burkina Faso-Tchad : « Vivement pour une coopération agissante et mutuellement bénéfique sur les traces du chemin dessiné par Thomas Sankara » (Maréchal Mahamat Deby Idriss Itno)

publicite

Le président de la République du Tchad, le Maréchal Mahamat Deby Idriss Itno, a rendu hommage au Père de la Révolution burkinabè, le Capitaine Thomas Noël Isidore Sankara, en se rendant sur le site du Mémorial portant le nom de l’illustre disparu, à Ouagadougou ce samedi 22 février 2025.

A l’occasion de ladite visite, il a écrit dans le livre d’or ce qui suit : « Le Président Thomas Sankara qui, en souverainiste né, a su être l’artisan d’une révolution économique, sociale et culturelle qui a transformé et fait du Burkina Faso une grande nation au sein du continent africain.

Aujourd’hui encore, Thomas Sankara demeure une icône et un symbole d’émancipation et de liberté vivace dans toute l’Afrique. Plus que jamais sa philosophie du panafricanisme guidera la marche résolue du continent africain. Le Burkina Faso et le Tchad, c’est une longue histoire et un destin partagé.

Vivement pour une coopération agissante et mutuellement bénéfique sur les traces du chemin dessiné par Thomas Sankara. ».

Synthèse de Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Source : RTB

