Lutte contre la cybercriminalité au Burkina Faso : Le groupe de Moussa petit Sergent chez le ministre de la sécurité 

Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, a reçu en audience, le lundi 24 février 2025 à Ouagadougou, « Les Séparables » composé des humoristes burkinabè Moussa OUEDRAOGO, dit Moussa Petit Sergent et Amidou Ledoux. Ils étaient accompagnés du réalisateur Toni OUÉDRAOGO. Les échanges ont porté sur la contribution de ces artistes à la sensibilisation des populations à la sécurité routière et à la lutte contre la cybercriminalité.

À sa sortie d’audience, l’artiste-comédien Moussa Petit Sergent a indiqué qu’ils ont longuement échangé avec le Ministre de la Sécurité sur leur engagement en faveur de la sensibilisation des populations sur les questions de sécurité au Burkina Faso.

L’icône de l’humour burkinabè a expliqué que son équipe a produit des capsules vidéo sur la lutte contre la cybercriminalité, la sécurité routière et d’autres sujets d’actualité. Ces vidéos seront prochainement diffusées sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision. « Nous pensons qu’il est essentiel de travailler au changement des mentalités et de s’entraider pour évoluer positivement », a-t-il souligné.

Il a également tenu à remercier le ministère pour la confiance placée en eux et pour les avoir associés à cette campagne de sensibilisation, notamment dans le cadre du projet de création de la plateforme « www.alerte.bclcc.gov.bf ».

Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, a salué cette contribution essentielle des humoristes à la sensibilisation des citoyens. Il a encouragé ces « VDP de la communication » à poursuivre leurs actions, soulignant que « cette guerre qui nous a été imposée se gagne aussi à travers la communication ».

Source : DCRP/MSECU

