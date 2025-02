Ramadan 2025 : 8 700 paniers alimentaires pour soulager plus de 50 000 ménages vulnérables au Burkina Faso

publicite

L’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite à Ouagadougou a organisé une cérémonie symbolique de distribution de paniers alimentaires aux personnes nécessiteuses pour le mois de Ramadan 2025. La cérémonie s’est déroulée à l’Ambassade d’Arabie Saoudite le mercredi 26 février 2025 en présence de l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso, du représentant du ministère en charge de l’Action humanitaire, des représentants du Centre Roi Salman (donateur), de l’Association pour le bien-être humanitaire et d’autres responsables nationales.

La suite après cette publicité

8 700 paniers alimentaires composés de riz, de maïs, d’huile, de sucre et de sel, pour aider plus de 50 000 personnes démunies au Burkina Faso. C’est le geste du Roi Salman de l’Arabie Saoudite aux personnes démunies du Burkina à l’orée du Ramadan 2025.

Selon l’Ambassadeur de l’Arabie Saoudite au Burkina Faso, Fahad A. Aldosari, le centre Roi Salman est porteur du don, mais l’Association pour le Bien-être humanitaire est chargée d’exécuter le projet de don aux personnes défavorisées surtout à l’approche du mois de Ramadan. Elle a identifié les personnes vulnérables et procédé au partage.

“La répartition a été faite sur plusieurs zones ciblées en parfaite coordination avec les municipalités. Nous avons ciblé six (6) zones et on a coordonné avec le ministère de l’Action humanitaire afin de leur rendre compte”, a expliqué Al Moubareck Ag Mohamed, président de l’Association pour le Bien-être humanitaire.

À l’entendre chaque kit est composé de 25 kg de riz, 2 kg de maïs 3 litres d’huile, 1 kg de sel et 1 kg de sucre. Pour l’Ambassadeur de l’Arabie au Burkina, ce don s’inscrit dans la continuité des actions du Roi Salman au Burkina Faso en ce sens qu’il finance déjà plusieurs projets de ce type au pays des Hommes intègres.

Il rassure par ailleurs que la composition du don a été faite avec des produits achetés sur le plan local pour rester dans les habitudes alimentaires des récipiendaires.

Le représentant de ministère en charge de l’Action humanitaire, Zorome Soumaila a traduit “toute la reconnaissance du gouvernement du Burkina Faso au Royaume d’Arabie Saoudite pour cet accompagnement au profit des personnes vulnérables”. L’ambassadeur a, pour terminer, annoncé l’exécution d’un projet humanitaire de ce type après le Ramadan.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite