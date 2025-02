Burkina Faso : Lancement officiel du premier service de taxis 100% électriques

publicite

Le lancement de « Letsgo », le premier service de taxis 100% électriques au Burkina Faso, a eu lieu dans la soirée du jeudi 27 février 2025 à Ouagadougou, sous l’impulsion de son promoteur, Patrick Paré. L’objectif est de révolutionner le transport, non seulement au Burkina Faso, mais aussi en Afrique.

La suite après cette publicité

Letsgo, se présente comme une innovation majeure dans le secteur de la mobilité au Burkina Faso. Ce service de voitures de transport avec chauffeur (VTC) 100% électriques allie confort, technologie et responsabilité environnementale.

Selon Patrick Paré, l’initiateur de ce projet, « Letsgo » ambitionne de positionner le Burkina Faso à l’avant-garde de la mobilité durable, en offrant une alternative écologique aux modes de transport traditionnels.

« Avec Letsgo, nous prouvons qu’il est possible d’allier modernité, confort et respect de l’environnement. Nos véhicules sont conçus pour offrir une expérience haut de gamme avec zéro émission de CO2, un engagement concret pour un environnement plus sain, un confort optimal, climatisation, intérieur premium, connexion wifi et chargeur USB, une autonomie adapté aux besoins urbains, des trajets fluides et silencieux pour le bien-être des passagers et des chauffeurs », a-t-il énuméré avec fierté.

Le lancement de la marque a été suivi par celui de l’application Letsgo qui est dédiée aux utilisateurs. Patrick Paré a de ce fait soutenu que l’application vise à offrir une expérience optimale aux consommateurs en leur permettant de non seulement commander un véhicule en quelques clics mais aussi suivre le trajet en temps réel.

Il a également précisé que le paiement pourra s’effectuer via les services de mobile money (Moov Money, Orange Money, Wave) et par carte bancaire. Par ailleurs, le promoteur a indiqué que l’application est disponible sur iOS et Android.

« Notre ambition est de redéfinir les standards du transport privé en Afrique et de faire de chaque trajet une expérience exceptionnelle. Chez Letsgo, chaque trajet est conçu pour offrir une expérience unique et agréable. Nous nous engageons à garantir un service de qualité en mettant l’accent sur trois piliers essentiels à savoir un engagement pour la sécurité, une personnalisation de l’expérience et un service irréprochable », a-t-il rassuré.

Un autre aspect de la vision du promoteur de Letsgo s’est de contribuer au développement durable et à l’épanouissement des communautés locales. « Letsgo est bien plus qu’une entreprise de transport. C’est aussi une initiative qui s’inscrit dans une démarche de développement durable et de valorisation du patrimoine local.

Nous contribuons activement à l’économie et à la culture du Burkina Faso à travers plusieurs engagements comme le soutien à l’emploi local en recrutant exclusivement des chauffeurs burkinabè. La promotion de la culture burkinabè en intégrant des éléments locaux notamment des playlists musicales, en mettant en avant les artistes burkinabè et des messages valorisant les traditions et les valeurs du pays. Enfin, Letsgo s’engage dans des actions de rebondissements et de sensibilisation à la réduction des émissions de CO2 », a souligné Patrick Paré.

Pour célébrer ce lancement, une offre spéciale est proposée à savoir 30% de réduction sur la première course.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite