Le Rugby club Tampouy valide sa rentrée sportive 2025

L’équipe de Tampouy Rugby club a effectué sa rentrée sportive le samedi 1er mars 2025. Cette équipe veut contribuer au développement du rugby chez les enfants et a reçu du matériel de la part des responsables du club.

Au quartier Tampouy au nord de Ouagadougou, une équipe de jeunes apprennent à jouer au rugby au Lycée communal de ce quartier. Âgé entre 8 et 14 ans, dans la poussière, ces enfants s’initient à ce jeu de la balle ovale, pieds nus pour la plupart.

Malgré le manque de moyens, les enfants se montrent acharnés. Mais, en cette journée du 1er mars 2025, la présidente du club a décidé d’apporter un soutien aux apprenants.

Elle a apporté du matériel composé de chaussures, et de plots, un boomer pour aider les enfants à s’entraîner tout en s’amusant au son de la musique et des filets pour ramasser les ballons.

« C’est le deuxième lot. En début de saison, il y a eu un premier lot composé de ballons, de filets, pour permettre aux enfants de s’aguerrir à la pratique du sport et du rugby au Burkina Faso. Voilà pourquoi on s’intéresse aux enfants. Le Tampouy rugby club mise sur la formation à partir des enfants de 8 à 16 ans », explique Claude Romba, marque de l’équipe de Rugby club Tampouy.

Cultiver l’amour du rugby chez les enfants

Ce lot de matériel est un soulagement par les encadreurs à l’image de Liliane Somé. Car, malgré la volonté, les enfants manquent de moyens matériels pour exprimer pleinement leur potentiel. Mais, cela n’entache en rien la volonté des encadreurs et la détermination des enfants. Car tous les lundis et mercredis soirs et les samedis matins, ils se retrouvent sur le terrain de football du Lycée Municipal.

« Nos astuces, c’est le ballon avant toute chose. Nous essayons de mettre en place des jeux pour qu’ils puissent adhérer et qu’ils trouvent eux-mêmes les réponses aux exercices que nous faisons. Nous faisons souvent de la théorie avec des vidéos pour que les enfants puissent voir et comprendre », explique Liliane Somé.

Pour les enfants, ce lot de matériels est bienvenu car il va les aider à encore mieux jouer leur sport favori. Les entraînements se passent sur un terrain sans gazon et pour la plupart pieds nus.

Relever des défis

Maazia Pougraoua, l’une des joueuses au Rugby Club Tampouy a appris à jouer au rugby à l’école. « C’était un samedi, je suis venu m’inscrire. J’ai trouvé que c’est bon et que c’est un jeu collectif. J’aime le rugby parce que c’est un jeu collectif et cela améliore la santé », explique la jeune fille. Pour elle, cette aide offerte par la présidente va encore les aider à progresser dans l’apprentissage du rugby.

Maazia espère faire carrière dans le rugby tout comme Nael Simporé. « C’est un sport qui permet de développer la santé et qui aiguise ton esprit. Il donne beaucoup de sagesse », avoue-t-il. Bien que le football soit le sport le plus populaire, Nael veut se concentrer sur le rugby et avoir une carrière internationale. « Je veux devenir un joueur connu dans le monde et rendre fiers mes parents », ajoute-t-il.

Cependant, certains parents hésitent encore à laisser les enfants jouer au rugby. « Il faut laisser les enfants toucher à tous les sports parce qu’il y a certains parents qui s’opposent à ce que les enfants jouent au rugby », regrette Liliane qui appelle les bonnes volontés à soutenir le rugby et surtout les enfants.

