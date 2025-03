Côte d’Ivoire : L’ancien chef de la Police antidrogue du port d’Abidjan à la tête d’un réseau de vente de cocaïne

publicite

En Côte d’Ivoire, l’ancien patron de la cellule anti-drogue du Port Autonome d’Abidjan, PAA, aux mains de la justice dans une affaire de détournement de 220 Kilogrammes de cocaïne, a été condamné avec ses complices, à cinq ans d’emprisonnement ferme.

La justice ivoirienne a établi que l’ex-commandant de la cellule antidrogue du PAA, Armand Agnin Angbonon, son frère et un autre officier de gendarmerie revendaient une partie de la cocaïne saisie par leur service. Ils ont été condamnés le 5 mars 2025, à cinq ans de prison ferme, au terme d’un procès à huis clos ouvert en novembre 2024.

Ils sont accusés d’avoir détourné en février 2021 une dizaine de sacs de cocaïne, soit environ 220 kg, sur une saisie de 1,56 tonne estimée à 25 milliards de francs CFA (environ 38 millions d’euros), un chiffre beaucoup plus élevé après la revente au détail.

En plus d’eux, six (6) autres gendarmes retenus derrière les barreaux dans le cadre de cette même affaire, ont été acquittés. Les officiers condamnés avaient prétexté qu’ils faisaient partie de leur réseau et qu’ils avaient perçu de l’argent sur la vente de la drogue. Avec leur avocat, ils ont réussi a démontrer que la prime de 125 000 francs CFA (190 euros) était plutôt destinée à les féliciter de la saisie. Leur avocat regrette qu’ils aient passé deux (2) ans en détention, accusé à tort.

Après la saisie effectuée en 2021, cette affaire connaîtra un rebondissement en juillet 2022 avec l’arrestation lors d’un contrôle de routine d’un certain « Abou », un petit dealer de drogue. Il admet lors des interrogatoires, être à la fois un indicateur et un revendeur de la cellule antidrogue du port autonome d’Abidjan, piloté par le commandant Armand Agnin Angbonon. Abou a reconnu détenir la quantité de drogue saisie en sa possession du commandant qui chapote également un réseau de revente au détail d’une partie de la drogue saisie.

Les enquêtes mèneront à l’arrestation des frères Angbonon et de plusieurs autres officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale y compris, Richard Bi Djessan, alors chef de la cellule antidrogue de la ville de San Pedro.

Das le cadre d’une autre affaire, en 2024, des agents des forces de l’ordre ivoiriennes avaient comparu devant le juge pour leur implication dans un autre trafic de cocaïne dit « poudre blanche, après une saisie de 2 tonnes à Abidjan et à San Pedro, dans le littoral ivoirien. Treize personnes dont le commandant de la base navale de San Pedro et le commissaire de police ont été condamnées en première instance le 7 mai 2024 pour « trafic international de drogue » et « association de malfaiteurs » à dix ans de prison, la peine maximale prévue par la loi. Ils ont interjeté appel et son dans l’attente de la reprise de leur procès.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire

