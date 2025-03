Coopération Burkina Faso-Cuba : De nouvelles perspectives explorées à Ouagadougou

publicite

Le Collectif Fraternité Burkina Cuba a eu une rencontre d’échange avec le ministre des Affaires étrangères de Cuba le samedi 15 mars 2025, à Ouagadougou. Cette rencontre a permis d’explorer des pistes de collaboration pour renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux nations.

Une étape importante a été franchie dans le renforcement des relations entre le Burkina Faso et Cuba le samedi 15 mars 2025. En effet, le Collectif Fraternité Burkina Cuba, une plateforme regroupant des organisations de la société civile et des partis politiques burkinabè d’inspiration sankariste, progressiste et panafricaine, a rencontré le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla, à Ouagadougou.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la commémoration des 50 ans de coopération entre les deux pays, et a permis d’explorer des pistes de collaboration pour renforcer davantage les liens bilatéraux. Les discussions ont notamment porté sur les domaines de la santé, de l’éducation et de l’agriculture, secteurs dans lesquels Cuba a apporté une contribution significative au développement du Burkina Faso.

« Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et Cuba. Elle témoigne de la volonté des deux pays de poursuivre leur collaboration dans un esprit de solidarité et de bénéfice mutuel, au service du développement et du bien-être de leurs populations », a indiqué Me Benewende Sankara, coordinateur du collectif Fraternité Burkina Cuba.

Prenant la parole, le ministre cubain des Affaires étrangères a, quant à lui, réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre et d’approfondir sa coopération avec le Burkina Faso, dans le respect des priorités définies par les autorités burkinabè. Il a également salué l’engagement du Collectif Fraternité Burkina Cuba dans la promotion de l’amitié et de la solidarité entre les deux peuples.

