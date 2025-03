FESPACO Bobo 2025 : Le Ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo donne le clap d’ouverture dans la ville culturelle de Sya

publicite

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé, ce jeudi 20 mars 2025, la cérémonie d’ouverture du FESPACO BOBO 2025 à la Maison de la culture Anselme Titianma Sanou de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la ville de Bobo-Dioulasso, Laurent Kontogom, a exprimé sa fierté d’accueillir cette édition du FESPACO après le succès de Ouagadougou.

Selon lui, ce festival occupe une place de choix dans le calendrier culturel et offre aux populations des moments uniques de cinéma, mettant en avant la richesse et la diversité des films africains et de la diaspora. Il a souligné que cet événement constitue un levier important pour l’animation de la vie sociale et la promotion des valeurs telles que la solidarité, le patriotisme.

Au-delà de son aspect culturel, FESPACO BOBO 2025 aura des retombées économiques positives pour la ville. Les secteurs informels, les services et l’hôtellerie bénéficieront directement de la mobilisation de ce festival, a-t-il déclaré.

De son côté, le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a rappelé que Bobo-Dioulasso a toujours été un bastion de la culture et des traditions burkinabè. Le ministre Pingdwendé a rappelé que cette édition s’inscrit dans la dynamique d’un Burkina Faso résilient, indépendant et souverain.

FESPACO BOBO 2025 s’annonce comme un événement incontournable, fédérateur et porteur d’espoir pour le cinéma burkinabè et africain, a-t-il souligné.

Au menu de ce « FESPACO BOBO 2025 », des projections d’une trentaine de films primés (films ayant reçus des prix spéciaux et films de la sélection officielle dont l’Etalon d’or (Katanga, la danse des scorpions » de Dani KOUYATÉ) dans des salles de cinéma, des lycées, des universités, des quartiers, et la Maison de la Culture. Il est prévu aussi des formations sur les métiers du cinéma, et des excursions touristiques.

La cérémonie d’ouverture a connu la présence des Gouverneurs de deux régions du Mali (CIKASSO, Madame Kanté Marie-Clair DEMBÉLÉ) et (KOUTIALA, Général de Division Abdoulaye CISSÉ).

Source : DCRP/ MCCAT

