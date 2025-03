Ouagadougou : Une dizaine de motos déclarées volées ont été retrouvées et restituées par la Police Nationale

publicite

Le Commissariat Central de Police de la ville de Ouagadougou (CCPO) a procédé, le 18 mars 2025, à la remise d’une dizaine de motos, précédemment déclarées volées, aux propriétaires légitimes.

La suite après cette publicité

Le CCPO a enregistré de multiples plaintes de vols d’engins à deux et trois roues, perpétrés dans la ville de Ouagadougou et environnants. Les modes opératoires des présumés malfrats se résument comme suit :

– Certains malfrats ciblaient des sites privilégiés tels que les domiciles et les lieux de grand rassemblement où ils volaient par effraction ou profitaient de l’inattention des victimes pour s’emparer de leurs engins.

– D’autres par contre, filaient leurs victimes jusqu’à un lieu propice, les agressaient à l’aide d’armes à feu ou armes blanches et les dépossédaient de leurs engins avant de disparaître dans la nature.

Les quartiers les plus touchés par ces cas de vols, commis généralement entre 02h et 05h du matin et dans l’après-midi entre 15h et 22h, sont entre autres Djikofè, Kamboinsin, Toudoubwéogo, Tanghin, Dapoya, Zagtouli et Sondogo.

C’est fort de ce constat que, durant la période allant de Décembre 2024 à Mars 2025, des équipes du CCPO ont mené plusieurs enquêtes et intensifié des patrouilles diurnes et nocturnes dans plusieurs zones criminogènes. Ce qui a permis de contrôler et de saisir beaucoup de vélomoteurs parmi lesquels ceux déclarés volés.

La Police Nationale remercie les populations pour leur collaboration au quotidien qui permet d’engranger d’énormes résultats. Elle les exhorte par ailleurs à plus de vigilance et à poursuivre la dynamique de la dénonciation des cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite