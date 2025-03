Rupture collective de jeûne : Les couples à l’honneur à Ouagadougou

publicite

Dans l’esprit de partage et de solidarité du mois de Ramadan, l’association Terre de paix et solidarité a organisé une rupture collective de jeûne dédiée aux couples. L’événement, qui s’est tenu le dimanche 23 mars 2025 à Ouagadougou, a mis en lumière l’importance de la réussite de la vie de couple et de l’éducation des enfants.

La rupture collective de jeûne a rassemblé de nombreux couples de la communauté, créant un espace de convivialité et de partage, conformément à la vision du président de l’association terre de paix et de solidarité.

« Nous ne nous sommes pas limités à l’aspect de la rupture communautaire. Nous avons fait la prière de Ichâ et la prière de Tarawih. En plus de cela, nous avons basé notre rupture sur un thème, ce qui n’est parfois pas le cas chez les autres. Nous avons voulu cibler les couples afin de faire passer un message en ce mois béni de Ramadan », a éclairé Hamidou Sakandé, président de l’association.

La thématique de l’événement a souligné l’importance de l’harmonie conjugale et de l’éducation des enfants dans la construction d’une société paisible. « Nous sommes venus donner quelques conseils aux couples pour une vie de couple épanouie et pour l’éducation des enfants. Dans le mariage, c’est le pardon qui doit primer. Si le pardon est priorisé dans la vie de couple, tout se passe pour le mieux.

En ce moment, vous ne récolterez que de bonnes choses. Même au niveau des enfants, vous verrez que vous aurez des enfants bénis et bien éduqués. S’il arrive que vous manquiez de moyens, donnez de l’amour à vos enfants et quand ils grandiront ils n’hésiteront pas à prendre soin de vous », a fait ressortir l’imam Bachir Soré lors de son prêche.

L’association terre de paix et de solidarité est une organisation dédiée à l’humanitaire qui a vu le jour en 2024 menant des actions en faveur des populations les plus démunies. L’événement s’inscrit dans les actions de l’association tendant à renforcer la cohésion sociale à Ouagadougou.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

