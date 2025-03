Côte d‘Ivoire : Le clergé catholique tire la sonnette d’alarme avant la présidentielle d’Octobre 2025

publicite

En Côte d’Ivoire, les évêques ont tenu un point de presse le lundi 24 mars 2025 dans lequel ils ont formulé une série de recommandations à l’attention de l’ensemble de la classe politique en général ainsi que des autorités ivoiriennes et des acteurs du processus électoral en particulier.

Par la voix de Monseigneur Marcellin Yao Kouadio, président de la conférence des évêques de Côte d’Ivoire, les évêques ont invité le pouvoir d’Abidjan à favoriser un climat apaisé et un processus électoral sans exclusion aucune. Cela devrait passer selon eux par des décisions politiques permettant la participation de tous les candidats, faisant allusion à l’exclusion de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro de la liste électorale dernièrement publiée.

« La Côte d’Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques et à la légitimation démocratique par une décision d’intégration politique de tous les candidats pour une élection présidentielle juste, transparente et apaisée », indiquent les évêques qui rappellent que la réconciliation nationale malgré les efforts du gouvernement reste encore loin d’être acquise.

« Cela est d’autant plus urgent que la réconciliation nationale constitue un véritable défi. Malgré les efforts notables du gouvernement, certains chantiers entamés dans cette perspective sont demeurés comme des symphonies inachevées », confie Monseigneur Marcellin Yao Kouadio.

A propos de la Commission Electorale Indépendante, CEI, les prélats ivoiriens, préoccupée par la question de son indépendance, ont lancé un appel aux fins de lui demander d’assurer la transparence du processus électoral de bout en bout. Elle lui a alors demandé de travailler à instaurer un climat de confiance avec les partis politiques et les citoyens en garantissant le dialogue et l’équité.

Aux partis politiques, « que l’amour de la Nation vous anime », ont insisté les évêques de Côte d’Ivoire, les appelant à cultiver l’unité et à privilégier l’intérêt général. S’adressant aux leaders religieux, il leur a été demandé de cultiver la neutralité et à éviter tout marchandage électoraliste. « Notre intégrité ne doit pas être mise à mal par la convoitise », a prévenu l’évêque qui a également appelé ses pairs à intensifier la prière pour une élection apaisée en Côte d’Ivoire.

Quant aux médias et aux réseaux sociaux, ils ont été exhortés à diffuser une information “vérifiée et équilibrée » et à s’éloigner de toute forme d’incitation à la haine et à la division.

Ce même appel a été lancé à l’endroit des jeunes et des forces de défense et de sécurité à ne pas se laisser instrumentaliser par les acteurs politiques et à faire preuve de professionnalisme de professionnalisme et de neutralité dans la sécurisation du processus électoral.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire

