Burkina Faso : Les leaders religieux appellent à la réconciliation lors de la nuit de Laylat al-Qadr

publicite

Plusieurs fidèles musulmans ont célébré la Nuit du Destin (Laylat al-Qadr) dans la nuit du 26 au 27 mars 2025. Le comité culturel de la Génération des Trois Testaments a profité de cette occasion pour lancer un appel à la réconciliation et au pardon, dans la matinée du mercredi 26 mars 2025.

La suite après cette publicité

Laylat al-Qadr est l’une des nuits les plus sacrées du calendrier islamique. Cette nuit est recherchée parmi les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Cette année, elle a été célébrée par plusieurs du 26 au 27 mars 2025.

Selon la tradition islamique, c’est au cours de cette nuit que le Coran a été révélé au prophète Mahomet (PSL), marquant un moment important dans l’histoire de l’Islam. Les fidèles musulmans considèrent cette nuit comme une occasion favorable pour multiplier les prières et les actes de dévotion, dans l’espoir de recevoir les bénédictions divines.

« La nuit du destin c’est lorsque que Dieu a révélé le Coran au prophète Mahomet (PSL), à l’âge de 40 ans. Ce sont les hommes qui ont choisi ce jour pour célébrer la grandeur de Dieu et du Coran. C’est une nuit où il faut multiplier les adorations pour en recevoir les bienfaits », a expliqué le Chaïd Mahamoudou Ouédraogo, responsable du comité culturel du secteur 33 de la ville de Ouagaougou.

Saisissant l’opportunité, le comité culturel de la Génération des Trois Testaments a lancé un appel à la réconciliation et à la cohésion sociale comme voulu par les hautes autorités du Burkina. Lors de sa récente visite dans le Plateau Central, le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a exhorté les leaders religieux à intensifier leurs efforts pour promouvoir la paix et la réconciliation.

En réponse à cet appel, le Chaïd Mahamoudou Ouédraogo a souligné, en s’appuyant sur des versets coraniques, que l’Islam condamne fermement le meurtre et la violence par préméditation. Il a insisté sur le fait que l’Islam est une religion de paix et de tolérance, et que les actes de violence commis au nom de la religion sont une violation des enseignements coraniques.

« Que ceux qui sont dans la brousse en train de faire des mauvaises choses prennent le Coran pour savoir que Dieu même est contre tout cela. Être dans la brousse et dire Allah akbar (Dieu est plus grand que tout) (ndlr) ne fait pas d’eux des croyants. Ils n’ont ni mosquée, ni un lieu de prière, ni aucun lieu qui atteste vraiment qu’ils sont des croyants. Ils lisent juste des versets qu’ils ne comprennent pas pour induire les gens en erreur. Ce n’est pas pour Dieu. Que tous les Burkinabè le sachent », a-t-il interpellé.

Le Chaïd Mahamoudou Ouedraogo a terminé son intervention par un appel à l’unité nationale, invitant tous les Burkinabè à œuvrer ensemble pour la construction d’un avenir de paix et de prospérité.

Le Comité culturel de la Génération des Trois Testaments (CCGT) est un mouvement religieux et culturel fondé par Djaffar Héma Ouattara, un maître coranique et prédicateur. Le CCGT prône l’union et la compréhension entre trois religions en se basant sur la Torah, la Bible et le Coran.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite