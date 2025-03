Bobo-Dioulasso : A la découverte des défis de la SONABEL en période de canicule

publicite

La Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) a organisé, les 27 et 28 mars 2025, une immersion au sein de la centrale électrique Bobo II et du poste de dispatching de Kôdeni, à Bobo-Dioulasso. Cet événement a rassemblé des journalistes venus de plusieurs localités du pays, notamment Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Banfora, Bâtié, Dédougou, Diébougou, Gaoua et Orodara. L’objectif était de leur permettre de mieux comprendre les mécanismes de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Lors de cette visite, les journalistes ont pu observer le fonctionnement des machines géantes de la centrale thermique Bobo II, ainsi que les efforts d’entretien et de maintenance nécessaires pour assurer une fourniture continue d’électricité, notamment en cette période de forte canicule.

Selon Félix Bouraogo, chef du département de production technique dans les agences commerciales de la SONABEL, la centrale Bobo II est l’une des plus importantes infrastructures énergétiques du pays.

« Elle dispose d’une puissance installée d’environ 69 MW, mais une puissance exploitable de 46 MW en raison de la vétusté de certaines machines et d’équipements en maintenance », a-t-il expliqué. Il a salué le travail acharné des techniciens qui, dans des conditions difficiles, assurent l’entretien des groupes électrogènes afin de garantir une production suffisante pour répondre à la forte demande.

Il a également annoncé des projets d’extension avec l’implantation prochaine d’une centrale supplémentaire de 26 MW. Par ailleurs, il a invité la population à être prudente en évitant de creuser près des installations électriques pour leur propre sécurité et le bon fonctionnement des infrastructures.

Le dispatching de Kôdeni : Un nœud stratégique

Avant la centrale Bobo II, les journalistes ont visité le poste de Kôdeni, un maillon essentiel du système de transport et de distribution de l’énergie électrique. Ce site joue un rôle crucial dans l’alimentation du réseau national interconnecté en assurant la répartition de l’énergie produite et importée.

Le dispatching de Kôdeni reçoit de l’énergie en provenance de la Côte d’Ivoire et d’autres sources avant de la distribuer via des transformateurs abaissant la tension de 225 000 volts à 33 000 volts, permettant ainsi son acheminement vers les consommateurs.

La perception des journalistes

Pour David Saba, journaliste à Radio Horizon FM Ouagadougou, cette immersion a été riche en enseignements. « Nous avons pu comprendre le fonctionnement du dispatching, l’importance de l’interconnexion énergétique avec la Côte d’Ivoire et la manière dont la SONABEL gère la forte demande en électricité en période de chaleur », a-t-il déclaré.

Il a aussi noté une meilleure distinction entre les termes « black out » (arrêt total de la fourniture d’électricité suite à un défaut sur le réseau) et « délestage » (coupure volontaire d’une zone pour réguler la distribution d’énergie).

Un défi permanent pour la SONABEL

Les journalistes ont également assisté à une vidéo documentaire sur la centrale de Kossodo Est, mettant en lumière les efforts de maintenance et d’exploitation des infrastructures énergétiques du pays. La visite s’est poursuivie dans les différents compartiments des installations, notamment la salle des commandes, où les agents supervisent 24h/24 les paramètres du réseau électrique.

Les participants ont par ailleurs exploré l’ancien centre des machines (comportant cinq groupes installés depuis 1987 avec une production de 15 MW) ainsi que le nouveau centre doté de moteurs modernes (installés en 2015, produisant 40 MW).

Perspectives et enjeux

Cette immersion a permis aux professionnels des médias de mieux appréhender les défis auxquels fait face la SONABEL pour garantir une fourniture stable d’électricité au Burkina Faso.

L’entreprise mise sur la maintenance rigoureuse de ses équipements et sur des projets d’extension pour répondre à la demande croissante. Malgré la forte canicule, les agents de la SONABEL disent avoir pris les dispositions nécessaires afin de réduire au maximum les délestages.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite