Gaõngo ou le dress code du concert de Floby au stade officiellement lancé

publicite

Le 3 mai 2025, le stade municipal de Ouagadougou vibrera au rythme des mélodies de Floby, une icône de la musique burkinabè. Pour marquer cet événement, la marque « Gaõngo » a dévoilé le maillot officiel du concert, un vêtement qui transcende sa fonction première pour devenir un véritable emblème culturel et solidaire.

La suite après cette publicité

« Gaõngo », dont le nom signifie « cuir » en mooré, est une marque burkinabè qui incarne la force et la résilience. Fondée par l’Adjudant Wendyam Abdoul Ramane Ouédraogo, un gendarme passionné par la culture de son pays, « Gaõngo » s’attache à valoriser les valeurs culturelles et identitaires du Burkina Faso à travers ses créations.

Le maillot officiel du concert de Floby est le fruit d’une conception minutieuse qui allie modernité et tradition. Le motif du bonnet du Noom Naaba Floby, un symbole fort de son identité artistique, y est intégré avec élégance. L’effigie de l’artiste, quant à elle, rend hommage à tous les chefs coutumiers, garants des traditions ancestrales.

« Ce maillot est plus qu’un simple vêtement. Il est un symbole de l’unité et de la solidarité du peuple burkinabè, un appel à célébrer notre culture et à soutenir les plus vulnérables. En portant ce maillot, les fans de Floby et les Burkinabè dans leur ensemble affirment leur attachement à leurs traditions et leur engagement envers un avenir meilleur pour tous », a lancé l’Adjudant Wendyam Abdoul Ramane Ouédraogo.

A travers cette conception, les promoteurs nourrissent une ambition sociale. Un pourcentage sur la vente des maillots sera alloué à une œuvre caritative, notamment en parrainant cinq orphelinats. Chose qui témoigne une fois de plus l’engagement de l’artiste à mettre son succès au service des couches vulnérables. Les maillots sont disponibles au prix unitaire de 10 000 FCFA.

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite