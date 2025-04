publicite

Ceci est le Message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ à la montée des couleurs ce mardi 1er avril 2025 au Palais de Koulouba à Ouagadougou.

Camarades,

Nous sommes le 1er avril, qui marque le début du deuxième trimestre de l’année 2025 et bien sûr la fin du premier trimestre. Je suppose que tous les chefs de bureau, chefs de service ont pu faire le bilan de ce premier trimestre et aussi se donner des perspectives pour le deuxième trimestre.

En tout état de cause, l’idée est de se sacrifier, de toujours donner le meilleur de soi-même pour le bonheur de notre peuple. J’invite tout un chacun à pouvoir se tracer de nouvelles lignes, donner le meilleur de soi-même tant au service mais aussi dans la vie courante pour que notre patrie puisse continuer de rayonner. Quant aux différentes forces combattantes sur le terrain, je tiens à leur rendre hommage ici pour l’exceptionnel travail qui a été fait tout le long du trimestre passé.

Nous avons pu progresser significativement sur le terrain, nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu libérer ces zones. D’autres zones sont en phase de consolidation actuellement, ce qui est donc un progrès très significatif.

Mais, il faut aussi appeler les autres forces dans les zones qui sont dans une relative accalmie à la vigilance et aux guets permanents parce que la perfidie de l’ennemi fait que lorsqu’on baisse l’attention, on peut souvent prendre des coups. J’invite donc tous ceux qui sont en posture de sécurité relative de pouvoir toujours être vigilants et ne pas se faire surprendre. Et aux autres forces vives de la nation, je les invite toutes à redoubler d’ardeur pour que 2025 soit une année couronnée de succès à tous les niveaux.

Et à la masse populaire, j’invite les gens à la vigilance parce qu’aujourd’hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la Nation sont très actifs. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c’est de faire vivre au Burkina Faso les événements tragiques de 1987, oubliant que les époques ont changé.

Et nous sommes sur le pied de guerre. Nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables !

Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina Faso va poursuivre. Et c’est pourquoi, depuis Ziniaré, la dernière fois, j’invitais chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion.

Restons sereins sur notre objectif et ne pas nous laisser détourner, parce que nous serons aussi sans état d’âme pour ceux qui vont se laisser manipuler. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par les apatrides.

Restons concentrés et s’il faut qu’on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes bien en révolution progressiste populaire. Il faut que tout le monde comprenne cela. Et c’est d’ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les

intellectuels, qui ont fait l’école, peuvent imaginer qu’un pays peut se développer dans la démocratie. C’est faux ! Qu’on nous cite un seul pays qui s’est développé dans la démocratie, ce n’est pas possible. La démocratie n’est que l’aboutissement. On passe forcément par une

révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l’avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela et notre rôle de communiquer, d’expliquer, de faire comprendre ce que c’est-ce que notre révolution, nous allons continuer à le jouer.

Donc, cette question de démocratie ou de libertinage d’action ou d’expression, n’a pas sa place. Je l’ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d’agir, l’autre est libre de parler et d’agir également. Et là, nous déboucherons à une société de

désordre.

Et comme d’ailleurs nous sommes en pleine célébration des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, dont le thème est «l’ordre et la discipline». On ne fait pas de révolution dans le désordre, c’est impossible. Et nous allons faire régner l’ordre et la discipline pour que nous puissions progresser.

Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d’ordre et de discipline. Et chacun a son rôle à jouer. Appropriez-vous donc la révolution parce que beaucoup de gens, depuis deux ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l’eau et vous les verrez.

Mais nous allons poursuivre parce que notre objectif, c’est de trouver les eaux calmes et de pouvoir naviguer paisiblement. Lorsqu’on va quitter la tempête, sur les eaux calmes, je pense que nous allons surfer sans problème.

Donc, j’invite tout le monde à la vigilance parce que l’ennemi sait recruter et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu’il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés ; et qui j’appelle traîtres : ce sont ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d’être des agents pour des ambassades des pays impérialistes implantées au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d’autres. Ils sont là dans notre administration ; ils sont là dans les organisations de sociétés civiles ; ils sont là dans les organisations politiques et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins contraires au progrès de notre Patrie. Et c’est lorsqu’on les arrête qu’on se rend compte qu’ils sont effectivement des agents de ces pays impérialistes. Restons vigilants parce que notre révolution ne plaît pas à beaucoup de personnes !

Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leur maître, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu’ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures et je le dis une fois de plus, nous serons impitoyables et sans état d’âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre au travers du développement de notre Patrie. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures dans les secteurs de la santé, de l’éducation, et des routes. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé.

Camardes,

Restons concentrés, restons vigilants, traçons-nous des sillons pour le trimestre à venir et pour la suite de l’année et nous resterons sur ce chemin de la victoire. Nous continuerons de combattre sur le terrain, à reconquérir nos différentes zones. Je puis vous assurer que le progrès qui est fait, les terrains reconquis au cours de ce premier trimestre sont d’ordre stratégique et cela nous a permis d’aller nous implanter jusqu’à la frontière. Et ça, c’est très remarquable. Nous allons poursuivre dans ce sens, zone par zone, étape par étape, pour nettoyer le territoire et reconquérir l’entièreté de notre pays.

Je vous souhaite donc très bonne chance, bonne semaine, un bon trimestre. Et soyez ceux-là aussi qui véhiculent notre idéologie au sein de la masse populaire.

Dieu bénisse notre chère Patrie !

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons.

MESSAGE DU PRESIDENT DU FASO du 1er AVRIL 2025

