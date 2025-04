PGPC/REDD+ : Plus de 600 millions de F CFA transférés à 430 promoteurs (PDE et PUE) issus de 60 communes du Burkina Faso

publicite

Depuis le 27 mars dernier et ce jusqu’en ce mois d’Avril, les promoteurs PUE et PDE du PGPC/REDD+ sous la supervision de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de l’Unité de gestion du projet sont entrain de recevoir la subvention accordée par l’Etat burkinabé et la Banque mondiale. L’objectif de ce virement de fonds vise à permettre aux bénéficiaires de produire, d’exploiter, de transformer et de commercialiser les PFNL (Produits forestiers non ligneux) ciblés par le projet que sont le néré, le baobab, le moringa, le karité et le bio compost.

La suite après cette publicité

Sur plus de 1800 dossiers reçus de février à avril 2024, ce sont finalement 499 promoteurs PDE et PUE qui ont été sélectionnés, 495 ont pu mobiliser leur contrepartie financière et signer la convention de financement avec l’UICN. En rappel, c’est 2 435 497 318 FCFA qui a été accordé comme subvention par l’Etat burkinabé et la Banque mondiale à travers ces 2 appels à projets. Le virement de fonds représente le début effectif de la mise en œuvre des 495 sous projets.

La coopérative Sababougnouma de la commune de Kankalaba transformatrice de noix de karité et l’Union GOUWIE de la commune de Zambo dans le IOBA au Sud-Ouest, bénéficiaires dudit projet se réjouissent de ce virement de fonds. Elles se disent satisfaite de cette opportunité qui permettra à leurs activités de prospérer et de rencontrer l’assentiment des consommateurs burkinabés en termes de qualité.

Dans la commune de Bakata dans la province du Ziro, certains promoteurs grâce à la disponibilité des fonds ont procédé à l’implantation de leurs forages comme c’est le cas de Ousmane SAKANDE, bénéficiaire individuel qui remercie le gouvernement d’avoir porté son choix sur son projet de production de feuilles de moringa à grande échelle. Selon lui la priorité est la présence de l’eau qui pourra en période sèche permettre de poursuivre l’activité.

Toujours dans la région du Centre-ouest dans la commune de Sapouy, Ayouba BENAO averti des questions de PFNL depuis près d’une décennie embouche la trompette et exprime sa satisfaction aux autorités burkinabés de soutenir les coopératives, les associations et surtout l’entreprenariat dans le secteur des PFNL.

Il affirme qu’après ce projet, il sera à mesure de développer des activités capables de lutter contre l’insécurité alimentaire ainsi que le chômage. En attendant, le traitement des appels de fonds par l’UICN se poursuit avec les derniers promoteurs dont leurs dossiers sont incomplets.

Au regard du bon déroulement de cette phase du Guichet PFNL, l’équipe de coordination du PGPC/REDD+ et celle de l’UICN conduite par le coordonnateur national du PGPC/REDD+ est allée faire le point à monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA) le 15 avril dernier. Au cours des échanges, M. Jean Bosco SO, coordonnateur national du PFPC/REDD+ a fait le point du processus de sélection jusqu’au décaissement pour le financement des sous-projets.

Un bilan à mi-parcours jugé satisfaisant par le Ministre Roger BARO qui a exhorté les acteurs à poursuivre leur quête permanente des résultats car cela contribue au renforcement de la gestion durable des paysages et améliore la génération de revenus dans les zones forestières ciblées au Burkina Faso.

En rappel, le Projet de Gestion Durable des Paysages Communaux pour la REDD+ (PGPC/REDD+) a été développé par le Burkina Faso, avec le soutien de la Banque mondiale. L’objectif de ce projet est de renforcer la gestion durable des paysages et d’améliorer la génération de revenus dans les zones forestières ciblées au Burkina Faso.

Pour atteindre cet objectif, le projet a été structuré en 4 composantes et 9 sous-composantes dont la sous-composante 3.2 qui traite du soutien aux coopératives, et Petites et moyennes Entreprises (PME) dans les municipalités ciblées. Il y a quatre guichets de financement avec un budget de plus de 5 000 000 000 FCFA de subvention prévu. Il s’agit :

Du guichet Plan de Développement d’Entreprise (PDE) qui sont des subventions inférieurs ou égal à 2 000 000 FCFA ;

Du guichet petites unités d’entreprises (PUE) qui sont des subventions supérieures à 2 000 000 mais inférieures ou égal à 10 000 000 FCFA ;

Du guichet moyenne entreprise (ME) qui sont des subventions supérieures à 10 000 000 mais inférieures ou égal à 50 000 000 FCFA ;

Du guichet bio compost issue du bio digesteur qui sont des subventions inférieures ou égal à 10 000 000 FCFA.

Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre des sous projets, il est prévu aussi le renforcement des capacités des acteurs et leur accompagnement dans la promotion des produits des chaines de valeur au niveau national, régional et international.

Service Communication UICN BF

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite