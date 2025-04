PAIC-GC Burkina Faso : Fin d’un programme impactant pour les industries créatives

publicite

C’est dans une atmosphère de bilan et de projection que s’est tenue le 22 avril 2025 à Ouagadougou la cérémonie de clôture du Programme d’Appui aux Industries Créatives et à la Gouvernance de la Culture (PAIC GC). Initié en 2020 avec le cofinancement de l’État burkinabè et de l’Union européenne (UE), ce programme de (2020-2025) a marqué une étape significative dans la structuration et le renforcement des secteurs culturels et créatifs du Burkina Faso.

Le PAIC GC, avec une enveloppe globale de 16 714 000 euros plus de 10 milliards, dont 6 milliards FCFA apportés par l’UE, a ciblé trois composantes essentielles, confiées respectivement au MCCAT, au Fonds de développement culturel et touristique (FDCT), et au Conseil régional des Hauts-Bassins. Les filières prioritaires du cinéma et de l’audiovisuel, des arts de la scène, des arts plastiques et appliqués, ainsi que le tourisme culturel dans la région des Hauts-Bassins, ont été au cœur des interventions.

Mambourou Soma, coordinateur du PAIC-GC, a mis en avant les avancées notables en matière de renforcement des capacités des institutions techniques du secteur culturel et l’intégration des statistiques culturelles dans le système national.

« Le programme a permis de créer un environnement du gouvernement favorable pour les écoles, les instituts culturels et culturels au niveau national. Et pour nous, c’est une avancée assez effective, car le secteur est, jusqu’à là, un pays pour lequel il se détaille », a-t-il souligné.

Entre autres, le PAIC-GC a renforcé le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT), financé 186 projets culturels pour 4 milliards FCFA, formé 5300 opérateurs, soutenu la CNC et lancé un appel à projets spécifique dans les Hauts-Bassins (374 millions FCFA, 33 projets), stimulant l’emploi et la structuration des industries créatives etc.

Daniel Aristi Gaztelumendi, ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso, a rappelé l’engagement constant de l’UE envers le secteur culturel burkinabè. « La culture a toujours fait partie des priorités de la coopération de l’Union européenne au Burkina Faso, car elle contribue au développement social et économique durable, à la promotion de la paix et à la cohésion sociale », a-t-il dit.

Il s’est félicité des résultats concrets du PAIC-GC, notamment en termes de création d’emplois. « Au-delà des prestations et des expositions, j’ai surtout apprécié l’impact positif du PAIC-GC dans le développement économique et social. En effet, en plus des 186 projets culturels soutenus, le programme a permis la création de plus de 5 000 emplois directs et indirects », a cité l’ambassadeur qui conclut sur une note positive, en soulignant l’atteinte des objectifs du programme.

Dans son intervention lors de la cérémonie de clôture du PAIC-GC, le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a exprimé sa grande satisfaction quant au succès et à l’ampleur du programme, qu’il a qualifié de « cas d’école ». Il a chaleureusement remercié l’Union Européenne pour son partenariat et tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre.

Les bénéficiaires du programme ont également eu l’occasion de témoigner de l’impact concret du PAIC-GC sur leurs activités. Pour de nombreux opérateurs culturels, le soutien financier et les formations reçues ont été déterminants pour la professionnalisation de leurs structures et l’accroissement de leur compétitivité.

La cérémonie a réuni des acteurs clés, notamment le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), la délégation de l’Union européenne, les opérateurs culturels bénéficiaires et les agents du MCCAT, pour examiner les acquis et envisager la pérennisation des efforts entrepris. La cérémonie s’est achevée sur une série de recommandations visant à assurer la pérennisation des acquis du PAIC GC.

Akim KY

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

