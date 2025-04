Coupe du Faso : Rahimo FC corrige le Réal du Faso et attend son adversaire en finale

publicite

À Ouagadougou la demi-finale qui a permis de trouver la première équipe qualifiée a opposé Rahimo FC de Bobo-Dioulasso au Réal du Faso venu de Ouagadougou. Cette rencontre a permis au club de la ville de Sya de décrocher cette place de la finale, au terme d’un match humiliant (6-0).

Sous un soleil de plomb, ce dernier carré à Ouagadougou a opposé Rahimo FC en violet et le Réal du Faso en Blanc. Dès l’entame de ce duel les deux équipes ont posé le pied sur le ballon.

Plus technique les jeunes du Réal vont montrer un football riche sans une efficacité devant les buts. Misant sur son expérience, les académiciens de Bama ont surpris leur adversaire. Dans les temps additionnels, de cette même période, le compteur va s’aggraver. 2-0 en première période.

De retour, très tôt, les violets vont appuyer et trouver pour une troisième fois le chemin des filets et refaire le même exercice à quelques minutes plus tard (4-0). D’ailleurs le 5ème but n’a pas tardé dans cette partie. Le match qui a débuté en duel d’éléphants est fini par une humiliation du Réal du Faso sur le score de 6 buts à 0, lorsque les boys de Bama ont une fois de plus scoré.

Avec cette victoire, c’est un entraîneur, Njoya Mauril de Rahimo FC tout joyeux et prêt à affronter la finale, pour non seulement batailler pour le trophée, mais aussi « avoir l’honneur de croiser le président du Faso », selon ses propos, qui s’est affiché.

« J’avais imaginé une victoire, mais de là à imaginer un tel score, il faut être humble et dire qu’on ne s’y attendait pas. Nous avons livré des matchs, au cœur desquels on pouvait gagner avec des scores beaucoup plus larges.

Disons plus simplement qu’aujourd’hui c’était un grand jour de réussite pour nous », a-t-il fait savoir sans oublier le fait qu’il a ajouté qu’il « le fallait pour rappeler que le match contre USCO était un accident de parcours».

Du côté de l’équipe déchue, la victoire est à amputer au talent démontré par l’équipe adverse, se tenant aux dires du coach, Armand Bassolé. « On ne s’attendait pas à un tel score mais, on est tombé sur une belle équipe de Rahimo. Franchement Rahimo mérite sa victoire.

C’est la toute première fois que cela m’arrive mais, c’est le football. Comme je l’ai dit c’est un naufrage collectif », a souligné l’entraîneur du Réal du Faso avant de rappeler que l’objectif était déjà de rassurer le maintien.

Avec une avance de 4 points au championnat, Rahimo FC est aussi proche du doublé (championnat + Coupe du Faso). En attendant, les garçons de Njoya Mauril, attendent l’autre demi-finale à Bobo Dioulasso le jeudi 24 avril 2025. Leurs deux adversaires potentiels sont l’ASFB et le Sporting . C. FC.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

