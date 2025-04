Littérature : Avec « S’aimer à distance », l’adjudant-chef Lassané Kaboré expose les stratégies pour maintenir la flamme

publicite

Né à Fara, dans la boucle du Mouhoun, gendarme de profession et conseiller conjugal, l’adjudant-chef Lassané Kaboré a présenté son œuvre littéraire « s’aimer à distance », le jeudi 24 avril 2025, à Ouagadougou. Ce livre de 75 pages, parle de la fragilité imposée à deux cœurs unis par la distance. À travers des conseils, des témoignages et des stratégies, il raconte comment maintenir la flamme vivante, malgré cette distance tout en parlant des défis.

« Le temps et la distance tuent l’amour », dit-on souvent. Pour l’adjudant-chef Lassané Kaboré, cette affirmation n’est pas évidente. Lui qui est le plus souvent sur le théâtre des opérations, loin de sa famille a voulu démonter ce point de vue à travers des lignes littéraires. Ce livre a été présenté ce jeudi 24 avril 2025.

L’œuvre s’appelle, « s’aimer à distance », riche de 75 pages. À travers 4 articulations, dont s’aimer à distance, communiquer lors du déploiement, rester occupé et gérer ses émotions, l’auteur explore des stratégies pour maintenir une connexion sincère, malgré la séparation géographique.

Il interroge également la nature même de l’amour et sa manière d’évoluer lorsqu’il est éloigné, parlant des différentes situations qui peuvent intervenir et comment les gérer.

Au regard de la situation du pays, l’auteur s’est attelé à insister sur la vie de couple de ses frères d’armes, les concepts, les avantages et les difficultés liées à cette séparation temporaire. À l’écouter, l’idée d’écrire ce livre est partie d’une expérience personnelle vécue avec sa conjointe. Dans cette lancée, il a voulu partager cette expérience avec ses compagnons qui se trouvent dans cette situation.

Pour être plus explicite, l’œuvre parle de la vie avant et après le déploiement, le plan mis en place en cas de déploiement, la planification des dépenses familiales, la nécessité de planifier comment gérer les communications ainsi que la fréquence de la mise en place d’un soutien et bien sûr une planification des retrouvailles après le déploiement.

« Écrire cette œuvre a été pour moi à la fois un voyage intime et universel. Intime car qui s’inspire de nos expériences vécues, des confidences reçues, des réalités partagées. Universelle parce qu’elle aborde une problématique vécue de nombreux couples. A travers s’aimer à distance, j’ai voulu transmettre un message d’espoir, apporter mon aide aux couples, à tirer le plus grand bonheur de leur union qui est sacrée même dans les moments difficiles.

Oui ! Il est possible d’aimer malgré la distance. Oui ! Il est possible de rester fidèle malgré la distance. Tous ces oui ne peuvent se réaliser qu’à travers le dialogue », a affirmé l’adjudant-chef.

Le Colonel-major Soyo Ardjouma Palé a patronné ce baptême au nom du ministre d’État, Ministre de la défense, le Général de Brigade Célestin Simporé. Il a salué la pertinence de l’œuvre et l’engouement des FDS au service de la littérature. L’œuvre est disponible au prix de 2 500F CFA au numéro 05142077.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

