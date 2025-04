Enjeux et impacts de la monétique digitale : Les experts en discussions à Ouagadougou

publicite

La deuxième édition des Journées nationales de la monétique a été officiellement lancée le jeudi 24 avril 2025 à Ouagadougou. Durant 48 heures, les participants échangeront autour de la thématique « L’avenir de la monétique dans un environnement digitalisé : enjeux et impacts », à travers des conférences, des ateliers, des activités de sensibilisation et des expositions.

Après plus de cinq ans de pause, les Journées nationales de la monétique font leur retour pour cette deuxième édition, prévue du 24 au 25 avril 2025. L’objectif principal est de renforcer la confiance des banques envers les nouvelles technologies, en favorisant l’adoption du numérique dans les paiements au sein de la zone monétaire. Selon Etienne Konan, directeur général de Orabank, des avancées significatives ont été observées au niveau de la monétique et de la digitalisation. Cependant, a-t-il poursuivi, des défis majeurs subsistent.

« On a aujourd’hui 45% de nos populations qui sont hors du circuit financier. Nous constatons également une problématique de communication et une certaine méfiance des populations vis-à-vis de l’utilisation du numérique et du digital. Ces journées nous permettent donc d’éduquer nos populations, de faire en sorte qu’elles aient confiance dans les produits digitaux que nous proposons, et aussi de promouvoir ces produits afin d’augmenter le taux de bancarisation et le taux d’utilisation de ces produits », a-t-il justifié.

La marraine de l’événement, la ministre en charge de la Transition digitale, était représentée par Dr Ibrahim Patrick Congo, chargé de mission au sein dudit ministère. Ce dernier a salué la tenue effective de ces journées après une période d’interruption.

Il a par ailleurs exprimé sa satisfaction quant à l’organisation, soulignant les innovations majeures qui faciliteront sans aucun doute le rapprochement des populations avec les institutions financières et les institutions de paiement.

« Le ministère de la Transition digitale a pour mission centrale la transformation digitale du Burkina Faso. À ce niveau, de nombreux projets sont en cours pour digitaliser toutes les procédures et les processus que les Burkinabè utilisent au quotidien. Parmi ces procédures figurent nos interactions avec les différentes banques. Par conséquent, toute question relative à la digitalisation, notamment dans nos relations avec nos institutions financières, intéresse au premier degré le ministère de la Transition digitale », a-t-il affirmé.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

