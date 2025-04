Contexte de reconquête du territoire national : L’École Burkinabè des Affaires prépare ses leaders de demain

publicite

L’École Burkinabè des Affaires (EBA) a réuni des Étudiants de son établissement et d’autres établissements pour échanger sur les idéologies politiques et les comportements à adopter dans ce contexte de reconquête du territoire national, le jeudi 24 avril 2025. En passant par la révision de l’histoire de la révolution de 1983, le sens du Ditanyè et les communications à adopter dans ce contexte, les échanges ont eu pour but de mieux outiller les jeunes pour une relève réussie, un leadership assuré.

La formation politique et idéologique des jeunes en particulier des étudiants, dans ce contexte de reconquête du territoire national apparaît comme un impératif stratégique pour l’École Burkinabè des Affaires (EBA). C’est dans ce contexte qu’elle a tenu ce jeudi 24 avril 2025, une conférence publique à Ouagadougou sur le thème « Forger l’Homme Nouveau pour un Burkina souverain : Héritages, engagements et perspectives révolutionnaires ».

L’objectif ici pour l’EBA a été de créer un espace de réflexion, de transmission de valeurs et d’inspiration autour des idéaux portés par la Révolution d’Août 1983 et ceux incarnés aujourd’hui par la Révolution Progressiste Populaire. Concrètement, l’idée a été de rappeler les fondements historiques, idéologiques et symboliques de la révolution burkinabè, encourager la jeunesse étudiante à s’approprier les valeurs de justice, de discipline, de patriotisme et de service au peuple.

A écouter la responsable de cette école, Marie Ouédraogo, outre l’idée d’un retour aux sources, il a été question de permettre aux étudiants de se faire de l’expérience pour mieux embrasser le monde professionnel. « Nous voulons permettre aux étudiants de conjuguer leurs connaissances théoriques aux connaissances pratiques et surtout de développer leurs leaderships. Qu’ils soient les leaders de demain qu’ils sont appelés à être », s’est justifiée Marie Ouédraogo.

A cet effet, plusieurs thèmes ont été abordés notamment l’histoire du Burkina Faso, de l’Insurrection d’Août 1983 à la Révolution Progressiste Populaire, des stratégies de communication pour une révolution populaire efficace, etc. Le deuxième panel cité a été assuré par Alexis Konkobo, Journaliste de la RTB, à la retraite. Dans son discours, il a appelé à l’adoption d’une communication stratégique dans ce contexte pour contrer la désinformation.

« Nous devons avoir une communication alerte pour pouvoir contrer la désinformation. Aujourd’hui nous devons impérativement avoir une communication groupée. Cette communication doit également être permanente. Parce que si vous laissez un trou, la désinformation va s’infiltrer. Elle doit aujourd’hui être engagée », a fait savoir Alexis Konkobo tout en rappelant la nécessité de l’engagement de la jeunesse dans ce processus.

En rappel, l’Ecole burkinabè des affaires (EBA) est l’école de commerce de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso. Elle est née d’une restructuration de l’Ecole des Professions Commerciales (EPC) sur décision du bureau consulaire, entérinée par l’Assemblée consulaire en 2018.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

