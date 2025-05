Zongo (Loumbila) : L’irrigation porteuse d’espoir, la promesse présidentielle fleurit pour les femmes maraîchères

publicite

Moins de deux mois après une visite surprise du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, les promesses faites aux femmes de la coopérative féminine du village de Zongo sont devenues réalité. Le jeudi 1er mai 2025, la réception officielle des aménagements a eu lieu, marquant un vent d’optimisme qui souffle sur le site maraîcher de Zongo, dans la commune de Loumbila.

Le projet d’aménagement du site maraîcher de la coopérative féminine du village de Zongo dans la commune de Loumbila, comprenant 3,75 hectares de périmètre irrigué, un château d’eau alimenté par deux forages, 15 bassins d’irrigation et une clôture sécurisante, a été réceptionné ce 1er mai, Journée internationale du travail.

Après le passage du Président du Faso le 6 mars 2025, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, une promesse a été faite et l’exécution des travaux a commencé quelques jours après.

Le Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Médah, a présidé la cérémonie et est d’ailleurs venu les mains chargées d’intrants et de matériels pour soutenir le redémarrage des activités.

S’adressant aux femmes bénéficiaires, le Capitaine Médah a rappelé la genèse de ce projet. « Son Excellence le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, était présent sur ce site. Il vous a rendu visite, il a observé ce que vous faites et il a pris vos doléances. Aujourd’hui, le 1er mai, nous venons constater avec beaucoup de satisfaction l’ensemble des travaux qui ont été réalisés », a-t-il fait entendre.

Il a souligné l’importance du travail comme moteur de l’émancipation et du développement national, reprenant les mots du chef de l’État.

L’émotion était palpable du côté des bénéficiaires. La représentante des femmes, Élise Ouédraogo, a eu du mal à contenir sa joie. « Aujourd’hui, je ne peux pas traduire ma joie parce que dans le mois de mars, le capitaine Ibrahim Traoré est venu nous faire une visite surprise, a écouté nos doléances et les promesses qu’il a faites, il les a tenues », a-t-elle exprimé.

Elle a ensuite précisé les réalisations concrètes de ce projet. « Sinon, il nous avait promis premièrement des forages et une clôture avec du grillage, tout a été réalisé. Nous sommes très contentes car on a su maintenant que notre président est un président qui aime son peuple et qui aime les personnes qui se battent pour chercher à manger », a clamé Élise Ouédraogo.

Auparavant limitées à la culture d’oignons pendant la saison des pluies, ces femmes entrevoient désormais un avenir agricole plus stable et diversifié grâce à la disponibilité de l’eau. « Si la saison des pluies s’achève, nous ne faisons plus rien car il n’y a plus d’eau, mais avec les bienfaits du président, nous sommes contentes et cela va nous rendre la culture plus facile. Avec le forage, nous allons prévoir pour les années prochaines la culture d’autres produits comme les concombres, le gombo et les feuilles », a-t-elle confié.

Les autorités administratives locales sont déterminées à accompagner cette dynamique. Béatrice Tinguéri, Directrice régionale de l’agriculture des ressources animales et halieutiques du plateau central, a exprimé la nécessité d’un accompagnement continu pour assurer une production pérenne. « En tant que service technique, nous allons les accompagner à mieux s’organiser. Nous allons également travailler à les accompagner pour une production continue », a-t-elle insisté.

Akim KY

Burkina 24

