Prospère Rouamba : 10 ans de carrière couronnés par la sortie de son quatrième album « M ZAAME BEOGO »

La scène musicale burkinabè vibre au son de la foi et de la gratitude avec la sortie officielle du quatrième album de l’artiste musicien Prospère Rouamba, intitulé « M ZAAME BEOGO ». Lancé le 1er mai 2025, cet opus marque une étape significative dans le parcours de l’artiste, célébrant ses dix années de carrière musicale dédiées au genre religieux.

Né le 8 septembre 1986, Prospère Rouamba a découvert sa passion pour la musique dès son plus jeune âge, bercé par les mélodies qui « apaisent les cœurs et soignent les blessures ». C’est au sein des mouvements et chorales de son enfance à Manga qu’il a cultivé son talent, développant un goût prononcé pour la musique religieuse qui deviendra sa signature artistique.

Son entrée officielle dans le monde de la musique s’est concrétisée en 2015 avec son enregistrement au BBDA et la sortie de son premier album, « D BASS FAAN NA WENDE ». Depuis lors, Prospère Rouamba a tracé son chemin avec conviction, portant haut les couleurs de la musique religieuse burkinabè.

Aujourd’hui, avec la sortie de « M ZAAME BEOGO », l’artiste offre un vibrant témoignage de sa reconnaissance pour le chemin parcouru.

« Le quatrième album qui est notre nouveau-né est une action de grâce de l’artiste pour ses 10 ans de carrière », a déclaré Prospère Rouamba lors du lancement. Cet album est une invitation à découvrir ou redécouvrir l’univers musical empreint de spiritualité et de mélodies inspirantes qui caractérise son œuvre.

Le talent de Prospère Rouamba a également été reconnu à travers plusieurs distinctions. Il a été lauréat de la compétition de chant de l’école catholique sur l’intégration des personnes handicapées, ainsi que lauréat du chant missionnaire OPM à deux reprises, en 2017 et en 2024. Ces prix témoignent de son engagement et de l’impact de sa musique au-delà de la scène artistique.

Avec « M ZAAME BEOGO », Prospère Rouamba continue de nourrir les âmes et d’élever les esprits à travers sa musique. Cet album anniversaire est une occasion de célébrer une décennie de passion, de foi et de mélodies touchantes.

