Communauté islamique de la Tidjania du Burkina Faso : Le nouveau bureau officiellement installé

Les membres du bureau national de la Communauté islamique de la Tidjania du Burkina Faso (CITBF) ont été officiellement installés, ce dimanche 4 mai 2025, à Ouagadougou, à l’occasion d’une cérémonie officielle patronnée par le ministre d’État, ministre de l’administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo.

Cheikh Dr Sidi Mohamed Maïga II, Khalife général de la Tidjania du Burkina Faso, a rappelé que le nouveau bureau de la Communauté islamique de la Tidjania du Burkina Faso (CITBF) a été élu lors du 5e Congrès ordinaire de la Tidjania, tenue les 14 et 15 décembre 2024 à Ouagadougou.

Il a également rappelé que la présente cérémonie se tient dans un contexte national, qui nous appelle tous à plus de fraternité, de tolérance et de vivre ensemble. « A cet effet, nous invitons tous nos prêcheurs, imams et oulémas à renforcer notre communication autour des valeurs éducatives ; de messages de paix, de tolérance et d’acceptation mutuelle afin de contribuer à l’unité nationale et au développement de notre chère patrie le Burkina Faso », a appelé Cheikh Dr Sidi Mohamed Maïga II.

Emile Zerbo, ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité, patron de la cérémonie, a conduit une délégation ministérielle. Il a, à la fois, félicité les différents bureaux nationaux, sorti et entré, de la CITBF. Le bureau sorti, « pour tout ce qu’il a eu à faire comme acte important pour la continuité de la communauté Tidjania » et le bureau entré, « pour le choix porté à leur personne ».

Émile Zerbo a aussi souhaité que le nouveau bureau, présidé par El Hadj Saïd Kadré Sawadogo, soit éclairé par Dieu afin qu’il puisse diriger la communauté Tidjania comme il se doit. « Nous souhaitons qu’il puisse continuer à faire les mêmes actions que le bureau sorti, prêcher le vivre-ensemble, la cohésion sociale », a-t-il en outre formulé comme vœux.

En marge de cette cérémonie d’installation, deux chèques ont été remis à la délégation du gouvernement présente. Le premier chèque, d’une valeur de 2 millions de F CFA, a été remis au profit des Personnes déplacées internes (PDI). Le second chèque a été remis pour le compte du Fonds de soutien patriotique (FSP). Il est d’une valeur de 25 millions de F CFA.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

